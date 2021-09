Xiaomi 11T e 11T Pro trazem opções de MediaTek e Qualcomm

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em seu evento de lançamento de 15 de setembro, a Xiaomi revelou seus mais novos carros-chefe - o 11T e o 11T Pro - marcando o fim de sua era da marca Mi para seus lançamentos internacionais (a marca Mi foi lançada pela primeira vez no Mix 4 ).

Mas Mi Fans não precisa ficar chorando com a perda de um nome, já que a série 11T tem muitas especificações que manterão uma nova geração de amantes da Xiaomi contentes.

Primeiro: quão diferentes são o 11T e o 11T Pro? Não é exatamente a resposta simples. Ambos os dispositivos hospedam uma tela AMOLED plana de 6,67 polegadas com tela de atualização de 120Hz. Ambos possuem a mesma câmera tripla - 108MP principal; 8 MP de largura; Tele-macro de 5 MP - e câmera selfie frontal.

A principal diferença está na escolha do processador. O Xiaomi 11T apresenta Dimensity 1200 da MediaTek (aqui em sua versão ajustada "1200-Ultra" especificada), enquanto o 11T Pro opta pela plataforma Snapdragon 888 da Qualcomm (e, de acordo com o one-pager da Xiaomi, "tecnologia de refrigeração por câmara de vapor" também). Isso significa que o modelo Pro é capaz de capturar vídeo de 8K, enquanto o 11T não.

Existem outras pequenas diferenças também: ambos os dispositivos oferecem alto-falantes duplos, mas o Pro tem som ajustado por Harman Kardon; e enquanto ambos têm baterias de 5.000mAh a bordo, o rápido carregamento rápido de 67W do 11T é melhorado pelo Xiaomi HyperCharge de 120W no 11T Pro - o último pode recarregar quase três quartos da bateria em apenas 10 minutos no plugue.

Como sempre com os dispositivos da série T da Xiaomi, é o preço que é particularmente atraente, com o 11T definido para começar a ser vendido a partir de 8 de outubro, com preço a partir de £ 499 no Reino Unido; enquanto o 11T Pro será lançado um pouco mais cedo, a partir de 1 de outubro, com preço a partir de £ 599 (as pré-encomendas a partir de 26 de setembro irão se beneficiar de um preço especial para os madrugadores de £ 549).