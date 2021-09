Xiaomi 12: Data de lançamento, rumores e o que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os ciclos de lançamento da Xiaomi têm sido realmente agressivos recentemente, com várias versões de cada série de dispositivos - o próximo deverá ser o Xiaomi 12.

Você notará que não há nenhum nome "Mi" ali. Para limpar as coisas, a Xiaomi abandonou a marca Mi , com o Mix 4 sendo o primeiro dispositivo a usar a nova convenção de nomenclatura.

Estamos longe do Xiaomi 12 ser lançado, mas aqui está tudo o que ouvimos, tudo que vazou e tudo o que você precisa saber.

Confirmação de dezembro de 2021

Provável lançamento global em março de 2022

Não houve nenhuma palavra oficial sobre quando o Xiaomi 12 poderia ser lançado, mas um padrão está surgindo. A Xiaomi normalmente confirma seu dispositivo de próxima geração ao mesmo tempo em que a Qualcomm faz seu anúncio do hardware Snapdragon mais recente.

Nos últimos anos, a Xiaomi anunciou seu próximo dispositivo no Snapdragon Summit, realizado em dezembro. É provável que as notícias oficiais apareçam em meados de dezembro de 2021.

O lançamento na China costuma ser o primeiro - para o Mi 11, em 28 de dezembro de 2020. Em anos anteriores, a Xiaomi usou o Congresso Mundial de Telefonia Móvel de fevereiro para um lançamento global - com disponibilidade em março. Esperávamos que o lançamento do Mi 12 fosse o mesmo, embora alguns rumores sugerissem um lançamento ainda mais cedo para o Xiaomi 12.

Não há notícias de preço, mas normalmente o Mi 11 vem com um preço em torno de £ / € 799, deixando espaço para o Pro e Ultra acima disso. Esperamos que o Xiaomi 12 seja semelhante.

Não houve vazamentos de design para o Xiaomi 12, então qualquer coisa que dissermos sobre o design seria pura suposição. A Xiaomi tem introduzido módulos de câmera cada vez maiores na parte de trás dos telefones, mas esperamos que o maior permaneça com o Ultra.

Para o Xiaomi 12, esperaríamos algo semelhante ao Mi 11, mas, além disso, ainda estamos esperando que os vazamentos de design comecem.

O Xiaomi 12 provavelmente virá com uma tela de 6,8 polegadas, com resolução de 2K, 3200 x 1440 pixels, quase certamente AMOLED e com uma taxa de atualização de 120Hz.

O Mi 11 tinha esta tela e atinge a maioria dos pontos de especificação esperados para este nível de dispositivo, então não esperaríamos uma grande mudança. Uma mudança pode ser uma mudança para uma tela LTPO, com taxas de atualização adaptáveis.

Até agora não houve nada que sugira quais serão as especificações da tela.

Snapdragon 895 esperado

Carregamento sem fio de 100 W?

Como mencionamos acima, a Xiaomi recentemente se alinhou com os lançamentos da Qualcomm, então está quase certo que o Xiaomi 12 usará o Snapdragon 895 (se é assim que é chamado). Esperamos que esse hardware seja anunciado no Snapdragon Summit em dezembro de 2021.

Fora desse hardware, pouco mais se sabe, mas espera-se que a Xiaomi equipará o telefone com suas opções de carregamento realmente rápidas, que podem ser de carregamento sem fio de até 120W e carregamento com fio de 200W - a Xiaomi já mostrou seu sistema Xiaomi HyperCharge.

Carregamento com fio de 200 W

Carregamento sem fio 120W



Estamos prestes a redefinir a experiência de carregamento com #XiaomiHyperCharge . #InnovationForEveryone pic.twitter.com/2rPrzw7BEu - Xiaomi (@Xiaomi) 31 de maio de 2021

Isso, no entanto, pode ser preservado para o Xiaomi 12 Ultra, com a versão regular recebendo 100W com fio e 120W sem fio.

Além disso, não sabemos muito sobre o que o telefone vai oferecer.

Sistema de câmera tripla 50 MP principal 50 MP ultrawide Telefoto 50MP, periscópio óptico 5x



Um dos primeiros rumores sobre o Xiaomi 12 sugeria que ele usaria o sensor de 200 megapixels da Samsung. Agora é oficial, o Isocell HP1 , embora não haja nenhuma confirmação de que isso realmente aparecerá no Xiaomi 12.

A dúvida foi lançada por uma fonte diferente, sugerindo que o Xiaomi 12 teria uma câmera tripla, com sensores de 50 megapixels para as lentes principal, ultralarga e telefoto. A telefoto é considerada uma unidade de periscópio, provavelmente 5x ou 10x - suspeitamos que a 10x novamente será reservada para o Ultra.

Isso pode deixar o sensor Samsung para o Xiaomi 12 Ultra - no momento não está claro exatamente qual câmera carregada o Xiaomi 12 obterá.

Aqui está um resumo de todos os vazamentos do Xiaomi 12.

O Xiaomi 12 poderia ter três câmeras de 50 megapixels na parte traseira , com ultra-wide e telefoto se juntando à câmera principal.

Em junho de 2021, havia rumores de que o Xiaomi 12 poderia usar a câmera de 200 megapixels da Samsung e que poderia ter a marca Olympus.