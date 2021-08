Xiaomi retirará o nome da marca Mi de todos os produtos daqui para frente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Xiaomi está abrindo um novo caminho quando se trata de promover a marca de seus produtos. Daqui para frente, nenhum de seus novos dispositivos carregará o apelido Mi.

A marca Mi tem sido usada em praticamente todas as categorias de produtos em que a Xiaomi está envolvida há anos. Quer sejam as gamas de smartphones (incluindo a recente série Mi 11 ), escovas de dentes, pulseiras de fitness, geladeiras, TVs, purificadores de ar ou scooters. Quase todos eles apresentavam o rótulo.

Começando com o Xiaomi Mix 4, a convenção de nomenclatura está mudando. Os telefones anteriores da série Mix foram chamados de "Mi Mix". A empresa confirmou a mudança de direçãopara os desenvolvedores XDA. Em seu relatório, ele afirma que "um representante da empresa disse à XDA que todos os seus próximos produtos seguirão o exemplo".

Se todas as linhas seguirem o mesmo exemplo da linha Mix, isso pode significar que a próxima série principal de telefones será simplesmente chamada de Xiaomi 12 series.

O relatório do XDA não detalha as razões por trás dessa mudança na abordagem da rotulagem, mas poderia ser para dar mais destaque à marca Xiaomi. Afinal, a maioria se refere a seus dispositivos como "Mi - alguma coisa".

Por exemplo, é mais provável que você ouça alguém falando do telefone "Mi 11" em vez de "Xiaomi Mi 11", ou "Mi Band" em vez de "Xiaomi Mi Band", durante uma conversa. Ao torná-lo Xiaomi [nome / número do produto] daqui para frente, você é essencialmente forçado a reconhecer o nome da marca do fabricante.

Com a Xiaomi agora uma das principais marcas de smartphones do mundo em termos de vendas, ela agora quer que mais pessoas conheçam seu nome. Ou - pelo menos - essa é a teoria.

