Xiaomi acidentalmente confirma Redmi 10, empurrando grandes especificações em um pequeno orçamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Redmi ganhou uma certa reputação, oferecendo acessibilidade em toda a sua gama de smartphones, sem economizar nas especificações.

Tendo visto o desempenho impressionante do Redmi Note 10 Pro no início do ano, agora é a vez do Redmi 10, um dispositivo mais acessível, mas frequentemente o mais vendido.

Podemos ter certeza de que essas especificações são legítimas, porque esse vazamento vem de uma postagem do blog da Xiaomi, que agora foi removida, sugerindo que foi postada um pouco antes do tempo.

O próximo dispositivo contará com uma tela de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz e resolução de 2400 x 1080 pixels. Curiosamente, ele virá com uma taxa de atualização adaptável, oferecendo 45, 60 ou 90Hz. Este recurso premium deve ajudar a prolongar a vida útil da bateria, adaptando a tela ao conteúdo que você está vendo.

É alimentado pelo MediaTek Helio G88 e haverá três variantes - 4 / 64GB, 4 / 128GB e 6 / 128GB - e suspeitamos que haverá disponibilidade regional diferente dessas versões.

Passando para a câmera, Redmi está trazendo uma câmera principal de 50 megapixels na parte traseira junto com uma ultra-larga de 8 megapixels, o que torna um emparelhamento útil. Existem sensores macro e de profundidade adicionais para aumentar a capacidade para uma câmera quádrupla, mas a experiência nos diz que as duas últimas lentes provavelmente não valem a pena.

Há uma grande bateria de 5000mAh, com carregamento de 18W, enquanto um carregador de 22,5W vem na caixa. Possui dois alto-falantes e uma entrada de fone de ouvido de 3,5 mm.

Ele executará MIUI 12.5 sobre o Android 11.

Não há notícias de quando será lançado oficialmente, mas esperamos que seja em breve. Preços a confirmar.