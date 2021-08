Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A submarca Black Shark da Xiaomi apresentou a série de telefones para jogos Black Shark 4 no início deste ano, mas já há relatos sobre a empresa trabalhando em um sucessor que pode até estrear em breve.

Tipster Digital Chat Station (via MySmartPrice ) disse que a Xiaomi está planejando lançar o Black Shark 5 com o mais recente Snapdragon 888+ SoC da Qualcomm, que também pode ser encontrado na série Honor Magic 3, iQOO 8 e Mi MIX 4. Lembre-se de Black Shark 4 apresenta um chipset Snapdragon 888.

O Black Shark 5, que supostamente tem o número do modelo KTUS-A0, pode vir com 100W + de carregamento rápido também. No entanto, como o Black Shark 4 suportava carregamento rápido de 120W, não podemos deixar de pensar que o modelo mais novo também terá carregamento de 120W. A Xiaomi criou a tecnologia 200W HyperCharge, mas ainda não está disponível em nenhum produto comercial, e não houve nenhuma palavra sobre isso chegará à marca Black Shark.

Em outro lugar, o novo telefone para jogos da Xiaomi poderia ter uma capacidade de bateria igual ou superior à de 4.500 mAh do Shark 4, enquanto a tela pode ter resolução Full HD + e uma taxa de atualização de até 144 Hz como seu antecessor. Talvez ele também tenha uma tecnologia de resfriamento totalmente nova no telefone.

A Xiaomi ainda não fez nenhuma declaração oficial ou confirmou detalhes sobre o Black Shark 5, então leve tudo aqui com uma pitada de sal, é claro.