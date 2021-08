Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Xiaomi lançou oficialmente seu mais recente aparelho carro-chefe e confirmou que ele realmente vem com uma câmera selfie sob a tela.

O Xiaomi Mix 4 (que remove a parte "Mi" do meio do nome) tem uma câmera frontal oculta de 20 megapixels atrás de uma tela AMOLED curva de 6,67 polegadas.

A tela tem resolução de 2400 x 1200 pixels e taxa de atualização de 120Hz.

Na parte traseira você encontrará uma câmera principal de 108 megapixels, além de uma câmera periscópica 50x e uma lente ultra-grande angular de "forma livre".

O telefone é alimentado por um processador Qualcomm Snapdragon 888 Plus, com LPDDR5 RAM.

A bateria interna tem 4.500mAh e é compatível com 120W de carga quando conectada. Leva apenas 15 minutos para atingir 100 por cento de carga no modo Boost.

Carregamento sem fio também está disponível - 50 W com 100 por cento de carga em apenas 28 minutos.

O Xiaomi Mix 4 estará disponível em três cores - branco, preto e cinza. Todos os três virão com o invólucro unibody de cerâmica com bordas curvas.

Disponível na China a partir de 16 de agosto, com lançamento ainda a ser anunciado, o telefone terá preço inicial de 4.999 yuans (£ 556 / $ 770). Isso é para o modelo com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Haverá também uma versão com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno.