Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xiaomi Mi Mix 4 será lançado oficialmente em 10 de agosto de 2021, mas, como muitos fabricantes de smartphones atualmente, a Xiaomi lançou várias provocações antes do lançamento.

A mais recente é uma imagem oficial postada no Weibo que mostra a frente do telefone. Ele mostra engastes finos e um dispositivo arredondado, mas, o mais importante, confirma que o telefone terá uma câmera embaixo da tela.

Outras especificações que vazaram incluem uma câmera de 108 megapixels na parte traseira, em unidade retangular. Também é recomendado para ter uma lente telefoto e um terceiro sensor.

Dizem que a tela é de 6,67 polegadas, OLED e Full HD +. Ele terá uma taxa de atualização de 120 Hz.

O telefone funcionará com um processador Qualcomm Snapdragon 888 Plus, com até 12 GB de RAM anunciados. O armazenamento será de até 1 TB no modelo mais avançado.

Uma bateria de 5.000 mAh estará a bordo, afirma. O aparelho suporta carregamento ultrarrápido de 120 W quando com fio e 80 W quando sem fio.

O Android 11 virá pré-instalado, com MIUI 12.5 na parte superior.

Devemos descobrir todas as especificações finais amanhã, quando o aparelho for oficialmente revelado na China. Vamos mantê-lo atualizado sobre tudo o que acontece no Xiaomi Mi Mix 4.