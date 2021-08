Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pensava-se que o próximo dispositivo Xiaomi Mi Mix estava chegando, e agora, a empresa chinesa anunciou que seu próximo Xiaomi Mi Mix 4 será lançado em cerca de uma semana.

A Xiaomi compartilhou no Weibo e no Twitter que realizará um evento em 10 de agosto de 2021. A empresa deve apresentar vários dispositivos, incluindo smartphones, tablets e o MIUI mais recente. Lembre-se de que um dos principais concorrentes da Xiaomi, a Samsung, sediará seu próprio evento de lançamento, Galaxy Unpacked 2021 , no dia seguinte para apresentar uma gama inteiramente nova de telefones dobráveis.

No que diz respeito à série Mi Mix, o principal é que ela sempre foi sobre como ultrapassar os limites e maximizar o espaço da tela. Desde a moldura mais fina nos primeiros dois dispositivos, ao telefone deslizante no Mi Mix 3 - sempre se tratou de como obter a exibição mais ininterrupta disponível. É por isso que uma câmera sob a tela faz todo o sentido para o próximo dispositivo Mi Mix.

O que mais o Mi Mix 4 terá em seu currículo? Teremos que esperar até 10 de agosto para ver se os rumores de câmera sob exibição soam verdadeiros, mas espere nada menos do que hardware top de linha, como um chipset Snapdragon 888, 8 GB ou 12 GB de RAM e um Bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 120W.

