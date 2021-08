Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Acredita-se que o próximo dispositivo Xiaomi Mi Mix esteja chegando - rumores de que será revelado em 10 de agosto - e uma nova imagem divulgada mostra que ele terá uma câmera incomum sob o display.

No início deste mês, uma certificação TENAA - a certificação de comunicação nacional da China - revelou que duas variantes de armazenamento / RAM do aparente Mi Mix 4 estão a caminho, incluindo uma opção de armazenamento de 12 GB de RAM e 256 GB.

O ponto principal da série Mi Mix, no entanto, é que sempre foi sobre como ultrapassar os limites e maximizar o espaço da tela. Desde a moldura mais fina nos primeiros dois dispositivos, ao telefone deslizante no Mi Mix 3 - sempre se tratou de como obter a exibição mais ininterrupta disponível.

É por isso que uma câmera sob a tela faz todo o sentido para o próximo dispositivo Mi Mix. Se isso vai ser chamado de Mi Mix 4, no entanto, está em debate - já que o número quatro em chinês é frequentemente omitido nas linhas de produtos, pois é um número de azar.

A imagem, incorporada acima e proveniente do site chinês ITHome , sugere que não é uma implementação de subexibição comum, no entanto, já que está no meio do dispositivo - não na parte superior, como vimos nos ZTE Axon 20 5G no passado.

O que mais o Mi Mix 4 terá em seu currículo? Teremos que esperar até 10 de agosto para ver se esses rumores soam verdadeiros e o que mais será revelado ...