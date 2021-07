Xiaomi agora é o segundo em vendas de smartphones, ultrapassando a Apple

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A corrida global de vendas no mercado de smartphones é competitiva, dominada por alguns nomes conhecidos no topo da escala há algum tempo. A hegemonia Samsung-Apple tem sido uma parte estabelecida do mercado de telefonia.

Agora, porém, uma mudança foi confirmada, já que o crescimento contínuo e as vendas impressionantes da Xiaomi finalmente a colocaram entre as duas primeiras, substituindo a Apple como a segunda maior vendedora de telefones do planeta no segundo trimestre de 2021.

Sua participação de mercado era de espantosos 17 por cento, atrás da liderança da Samsung com 19 por cento, e esse é um nível que nunca atingiu antes, com a Apple definhando em 14 por cento. No entanto, isso ainda representa crescimento para cada uma dessas empresas.

Para a Apple, é apenas 1% de expansão, razão pela qual perdeu o segundo lugar. A Xiaomi, por outro lado, teve um crescimento de 83 por cento ano a ano para demonstrar ainda mais como está subindo rapidamente nas paradas.

As estatísticas vêm da Canalys e são adicionadas algumas explicações aos números de vendas, observando em particular que o aumento nas vendas da Xiaomi foi impulsionado por seus aparelhos de baixo custo e que impulsionar as vendas de seus aparelhos principais, como o Mi 11 Ultra , seria, portanto, provavelmente será uma prioridade para o fabricante avançar.

Se manterá sua posição, é claro, é outra questão - a Apple voltará no final deste ano com o lançamento de novos modelos de iPhone, como sempre, então você pode esperar que seus números se recuperem até certo ponto.