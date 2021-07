Dicas e truques do Poco F3: 13 ótimos recursos para experimentar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Poco F3 é sem dúvida um dos telefones com a melhor relação custo-benefício do mercado. É um dispositivo impressionante para sua faixa de preço, e se você comprou um sem nunca ter usado um telefone Poco ou Xiaomi antes, há muitos bits no software que valem a pena cravar seus dentes.

Se você é novo no MIUI e deseja descobrir algumas das joias escondidas na versão do iniciador Android de Poco, assista ao nosso vídeo abaixo ou leia para encontrar alguns recursos excelentes.

Para colocar seus gestos de navegação no lugar, em vez de usar os antigos botões de navegação do Android, vá para Configurações> Configurações adicionais> Exibição em tela inteira.

Agora você verá duas opções de navegação. Escolha "Gestos em tela cheia". Agora, ao deslizar de baixo para cima na tela, você vai para a tela inicial ou, se deslizar de cima para baixo, dá um passo para trás. Deslize para cima e segure para ir para a visualização de aplicativos recentes.

Há um recurso interessante no software da Poco que reproduz um som pelos alto-falantes para ajudar a limpar a poeira. Primeiro, certifique-se de que o volume está alto e vá para Configurações> Configurações adicionais> Limpar alto-falante. Agora ele vai tocar um som que aumenta de intensidade várias vezes com o objetivo de ajudar a remover a poeira leve.

Este é particularmente conveniente se você achar que usar a combinação de botões é muito complicado para fazer uma captura de tela. Basta deslizar para baixo com três dedos na tela para fazer uma captura de tela. Se não estiver funcionando, vá para Configurações> Configurações adicionais> Atalhos de gestos e toque na opção "Fazer uma captura de tela". Agora, certifique-se de que a opção "Deslizar três dedos para baixo" esteja ativada.

Ok, então se você quiser algo ainda mais conveniente, pode tocar duas vezes na parte de trás do telefone para fazer a captura de tela. Na verdade, você pode usar um toque duplo ou triplo nas costas para iniciar uma série de recursos diferentes. Por exemplo, você pode ter um toque duplo para abrir a aba de notificação e definir um toque triplo para ligar a tocha, ou mesmo usar um deles para abrir o centro de controle.

Para fazer isso, basta permanecer no menu Atalhos de Gestos da dica anterior e selecionar "Toque de volta". Agora escolha um toque duplo ou triplo e selecione a função que deseja ativar. Simples.

Como a maioria dos telefones Android, quando você pressiona e segura o papel de parede, algumas opções da tela inicial aparecem na parte inferior da tela, permitindo que você altere o papel de parede ou as configurações da tela inicial ou adicione widgets. No entanto, você pode alcançá-los ainda mais rápido se quiser. Basta adicionar um atalho à sua tela inicial pressionando longamente o papel de parede, escolhendo "Widgets" e selecionando os atalhos "Tela inicial" e / ou "Papel de parede" na seleção do Poco Launcher.

Agora, quando você pressiona qualquer um desses dois atalhos na tela, pode acessar rapidamente o seletor de papel de parede ou as configurações da tela inicial.

Outro recurso que você encontrará em vários telefones Android modernos é o toque duplo para bloquear o telefone. Basta ir para as configurações da tela inicial pressionando longamente no papel de parede e selecionando "Configurações" e tocando em "mais". Ou clique no atalho que você fez na dica anterior.

Agora ative a opção "Toque duas vezes para bloquear a tela" e sempre que você tocar duas vezes na tela inicial, seu telefone será bloqueado.

Então aqui está uma ideia legal. Você pode classificar os aplicativos por cor automaticamente na gaveta de aplicativos, basta acessar as configurações da tela inicial e escolher "Gaveta de aplicativos". Agora ative a opção "Agrupar aplicativos por cor".

Agora, ao abrir a gaveta do aplicativo, você verá uma série de pontos coloridos na parte inferior. Toque em um e ele mostrará todos os aplicativos que têm essa cor no ícone. Então, se você está procurando pelo Spotify ou WhatsApp, pode tocar no ícone verde e ele mostrará todos os aplicativos verdes.

É rápido e fácil, mas ajuda a obter a aparência desejada para a tela inicial. Porém, você pode ajustar facilmente o tamanho e o layout dos ícones do aplicativo na tela inicial. Basta acessar as configurações da tela inicial e tocar na opção "personalizar layout".

Aqui você encontrará dois controles deslizantes. Um muda o número de colunas do aplicativo. O outro ajusta o tamanho dos ícones do aplicativo. Ajuste de acordo com sua preferência.

O iniciador do Poco tem a opção de exibir uma animação atraente na tela de bloqueio quando você recebe uma notificação. Para escolher um, acesse Configurações> Sempre em exibição e Tela de bloqueio e escolha "Efeito de notificação". Agora escolha a animação que você gosta. Você pode obter pulsos coloridos simples ou que se pareçam com estrelas flutuantes.

Se desejar, você pode fazer com que seu telefone seja ativado automaticamente ao levantá-lo. Basta acessar o menu de configurações Tela sempre ligada e Bloquear tela e ativar o recurso "Raise to Wake".

O Poco F3 tem uma das telas de taxa de atualização mais alta do mercado, mas pode não estar habilitado por padrão. Então vá para Configurações> Tela> Taxa de atualização e selecione a opção Alta.

O modo de leitura não é exclusivo dos telefones Poco, mas é útil ter. Ele mata a luz azul, ajudando a relaxar os olhos durante a noite. Se quiser programar para um horário específico porque você lê antes de dormir todas as noites, você pode. Basta acessar configurações> Tela> Modo de leitura. Agora ative a opção de programação. Aqui você pode selecionar uma hora manual ou apenas escolher que aconteça ao pôr do sol.

Um dos nossos favoritos e super fácil. Pressione um dos botões de volume e você verá a interface de volume aparecer na tela. Abaixo, há um botão que parece uma lua. Toque nele e agora seu telefone estará no modo Não perturbe. Você não será interrompido por notificações até desligá-lo.

