Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma patente da Xiaomi foi concedida para uma câmera de telefone sob o display com uma diferença - ela funciona como a câmera traseira ao girar.

A empresa de telefonia chinesa registrou a patente em fevereiro de 2020, com a documentação então publicada em abril deste ano. Ele descreve uma câmera giratória que gira dentro de um futuro telefone Xiaomi para funcionar tanto para selfies quanto para fotografia traseira.

Encontrado e subsequentemente processado por LetsGoDigital , o conceito é bastante engenhoso e pode ter várias implicações.

Primeiro, usando a mesma unidade de câmera, mas girando ou invertendo, significa que você pode tecnicamente utilizar o mesmo sensor para tirar fotos frontais e traseiras. Outros telefones também permitem isso, mas geralmente usam um sistema de inversão mecânica localizado na parte externa do telefone.

O sistema utilizado na patente da Xiaomi parece consistir em um módulo magnético, a fim de reduzir as peças motorizadas.

O segundo benefício principal de ter uma câmera giratória interna (barra que significa que a tela pode permanecer livre de furos) é que ela poderia teoricamente usar todas as lentes da câmera na parte traseira. Um foco automático a laser também é mencionado.

Até agora, as câmeras sem tela têm sido bastante desanimadoras quando se trata de qualidade de imagem - até porque há uma tela entre o mundo exterior e a lente, mesmo que seja transparente. Esperançosamente, porém, a Xiaomi estará trabalhando em uma melhor implementação do desbotamento de exibição zonal junto com a tecnologia de flip.

Vamos mantê-lo informado se ouvirmos mais alguma coisa.

Escrito por Rik Henderson.