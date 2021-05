Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É uma beleza, o Mi Mix Fold. E agora - após o lançamento na China em março deste ano - a Xiaomi está levando o telefone dobrável para as costas europeias. Tempos emocionantes.

Quando o Mi Mix Fold foi anunciado para o mercado chinês, o preço pedido de ¥ 9.999 foi impressionante - equivalendo a £ 1.099 / € 1.280. Mas e quanto ao preço real quando for lançado por aqui?

Um vazador do Twitter sugere que o preço será de € 1.999 em sua variante de 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Isso é competitivo, considerando que o Samsung Galaxy Z Fold 2 é praticamente o mesmo preço pedido.

[Xiaomiui Exclusive] #MiMixFold estará disponível no mercado global em breve.



A imagem de uma fonte na qual somos confiáveis é a seguinte: o preço que temos que pagar pela versão com 16 GB de RAM + 512 GB de armazenamento é de 1.999 €.



Disponível a partir do final deste mês. pic.twitter.com/asqRpQuN3y - Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) 10 de maio de 2021

O histórico da Xiaomi ultimamente tem sido um pouco como uma montanha-russa - o Mi 11 Lite 5G mostrando o quão bem ele pode entregar telefones acessíveis; o Mi 11 Ultra , no entanto, mostrando como pode deixar a bola cair com o básico - mas o Mi Mix Fold, que está em funcionamento há muitos anos ( foi confirmado no MWC em 2019 ), é esperançosamente o dispositivo para estabilizar seu resultado.

A tela AMOLED dobrável de 8,01 polegadas do dispositivo é impressionante, assim como a resolução de 2480 x 1860 (387ppi) e suporte para formatos Dolby Vision e HDR10 + de alta faixa dinâmica. Há também um display AMOLED secundário de 6,52 polegadas na parte traseira, que é efetivamente a parte frontal do dispositivo no formato de telefone normal.

Com uma bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido e a plataforma Qualcomm Snapdragon 888 de nível superior executando tudo nos bastidores, o Mi Mix Fold poderia ser um stormer total. Isto é, se a versão do software MIUI estiver adequada para torná-lo um telefone totalmente eficaz e dobrável. Estamos realmente ansiosos para testar este, com certeza, então avance para um lançamento global mais amplo!

Escrito por Mike Lowe.