O pôster do Xiaomi Mi Mix Fold vazou antes da inauguração de hoje

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A fabricante chinesa de telefones Xiaomi está hospedando sua segunda apresentação do Mega Launch hoje, depois que a de ontem foi truncada devido a uma doença.

Ele começará às 12h30 BST (horário do Reino Unido) e esperamos que a atração principal seja o muito falado telefone dobrável Mi Mix. Na verdade, agora temos certeza de que aparecerá depois que um vazamento verossímil revelar sua aparência e o nome final.

Uma imagem de material de marketing para o Xiaomi Mi Mix Fold (não Mi Mix 4, como rumores anteriormente) apareceu no Weibo e revela vários detalhes importantes.

Para começar, ele se parece muito com o Samsung Galaxy Fold - e o Z Fold 2 , é claro.

A tela fica na parte interna do dispositivo (ao invés da parte traseira, como algumas especulações sugeriram). Ele virá com uma dobradiça de metal. E, o impacto da câmera é bastante significativo.

A tela interna tem 8,01 polegadas, de acordo com o pôster, e rodará no processador Qualcomm Snapdragon 888 - muito parecido com o Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro e Mi 11i anunciados durante o Mega Launch 1.

Claro, pode ser um trabalho ridículo e de Photoshop, mas o fato de a postagem original do Weibo ter sido removida novamente, dá um pouco mais de validade.

Vamos descobrir com certeza mais tarde. Você também deve poder assistir ao evento. Aqui estão os detalhes de como .

Escrito por Rik Henderson.