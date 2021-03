Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Xiaomi revelou seu mais recente telefone super carro-chefe no Mega Launch, e ele vem com dois recursos que o diferenciam da concorrência: uma tela secundária e carregamento sem fio ridiculamente rápido.

O primeiro deles - a tela secundária - é um painel minúsculo que fica na mesma caixa das lentes da câmera na parte traseira. No modo de espera, você verá a hora, a data e o nível da bateria; atuando como uma tela de ambiente sempre ativa.

Quando ativo, você pode usá-lo como um pequeno monitor para enquadrar selfies usando as câmeras traseiras, garantindo fotos de melhor qualidade do que as da minúscula câmera frontal.

Esta pequena tela fica ao lado de um sistema de lentes triplas que a Xiaomi descreve como três câmeras "pro-grade".

A câmera principal usa o impressionante sensor Samsung GN2 de 50 megapixels de 1 / 1,12 polegada anunciado em fevereiro, enquanto a câmera periscópica com zoom ótico 5x e ultra-amplo usa o mesmo sensor Sony IMX586 de 48 megapixels.

Quanto ao vídeo, o telefone pode gravar até 8K de resolução a 24 fps e - como o iPhone 12 Pro - pode gravar imagens Dolby Vision e compatível com HDR10 +.

A tela frontal é um verdadeiro painel principal, medindo 6,81 polegadas diagonalmente e apresentando resolução WQHD + (3200x1440), taxas de atualização de 120 Hz e brilho máximo de até 1700 nits.

Há muito poder dentro também, com o processador Snapdragon 888 executando o show junto com 12 GB de RAM e armazenamento de 256 GB.

Além do mais, para garantir que pode funcionar o dia todo, há uma bateria de 5.000 mAh espaçosa que usa o carregamento rápido com e sem fio patenteado da Xiaomi.

Ele pode carregar de qualquer maneira a velocidades de 67 W usando os carregadores com ou sem fio compatíveis. Isso significa que o carregamento sem fio será tão rápido e conveniente quanto o carregamento normal por cabo. Ele pode encher em apenas 38 minutos.

O telefone não é apenas premium por dentro, é premium por fora também, com seu painel traseiro de cerâmica e resistência IP68 à água e à poeira.

O mais recente carro-chefe da Xiaomi estará à venda no final de abril no Reino Unido com o preço definido para ser anunciado próximo ao lançamento.

Escrito por Cam Bunton.