Xiaomi Mi 11 Lite 5G é um telefone de gama média bem equipado com apenas 6,81 mm de espessura

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Xiaomi está trazendo de volta o fino com o Mi 11 Lite 5G, que tem uma cintura fina de 6,81 mm, tornando-o mais fino do que a maioria dos outros telefones no mercado.

Evoluindo o design do Mi 11 , o Mi 11 Lite 5G tem mais do que o nome Lite sugerido. Este é um aparelho de gama média bem equipado, equipado com o novo Qualcomm Snapdragon 780G , com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

Apesar da construção fina, há uma bateria de 4250mAh com 33W de carga. É um pouco pequeno em comparação com rivais mais gordos, e é provável que essa seja a compensação na escolha desse design de telefone em vez de alguns outros.

Há uma tela AMOLED de 6,55 polegadas com resolução de 2400 x 1080 pixels, compatível com HDR10 + e com taxa de atualização de 90 Hz para manter sua rolagem suave. A tela é coberta com Gorilla Glass 6.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 30 Março 2021

Na parte traseira do telefone há uma câmera principal de 64 megapixels, suportada por uma câmera ultra-grande angular e, como o Mi 11, uma câmera telemacro. Na frente está uma câmera selfie de 20 megapixels.

O leitor de impressão digital está na lateral do telefone, que vem em uma variedade de cores - preto, verde menta e amarelo.

O Xiaomi Mi 11 Lite foi projetado para atrair um usuário mais jovem, que deseja potência em um aparelho um pouco mais acessível e não deseja algo realmente volumoso. O preço total ainda não foi revelado, mas estará disponível a partir de abril no Reino Unido.

Haverá também uma versão 4G do aparelho, embora não esteja disponível no Reino Unido.

A única coisa decepcionante sobre o Mi 11 Lite 5G é que ele deve ser lançado com Android 10 em vez do Android 11 atual - embora com MIUI 12 em camadas por cima.

Escrito por Chris Hall.