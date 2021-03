Xiaomi provoca seu próprio processador personalizado interno

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mega lançamento da Xiaomi está programado para ocorrer hoje , 29 de março, e além de anunciar alguns novos telefones, a empresa também está se preparando para lançar seu próprio processador personalizado.

Em um teaser de pôster no Weibo, a empresa anunciou que (traduzido aproximadamente) "um pequeno chip de desenvolvimento próprio" será mostrado antes de terminar com "em 29 de março, meu coração disparou".

Este é provavelmente um aceno para seu primeiro processador personalizado de 2017: o Surge S1.

O que não sabemos é para que esse silício personalizado pode ser usado. Atualmente, seus smartphones carro-chefe tendem a ser alimentados pelos chipsets Snapdragon de primeira linha da Qualcomm.

Novo Nest Hub, Samsung Galaxy A52 5G e mais - Pocket-lint Podcast 95 Por Rik Henderson · 29 Março 2021

Vale ressaltar que o Surge S1 foi, de fato, usado em um smartphone: o Mi 5C que foi lançado com o processador interno em 2017. Mas desde então, a Xiaomi não o atualizou.

Se fosse um novo processador para smartphones, seria um golpe para a Qualcomm, especialmente se fosse usado em um dos carros-chefe mais poderosos da empresa.

No entanto, não seria a única empresa de megatecnologia a lançar suas próprias plataformas em vez de contar com a Qualcomm. A Huawei, é claro, vem construindo seus telefones com base em seus próprios processadores Kirin há anos.

Da mesma forma, a Samsung tem muitos dispositivos rodando em sua plataforma Exynos enquanto - longe do Android - a Apple tem usado seus próprios processadores personalizados da série A por mais de 10 anos.

No entanto, abandonar a plataforma Snapdragon testada e comprovada não seria fácil, já que projetar e construir processadores internos é caro e complicado.

Por causa disso - e conforme observado pela Autoridade Android que compartilhou a história original do Weibo - pode ser que ele seja um processador de menor potência em seu dispositivo mais acessível, em vez de um concorrente do Snapdragon 888 que é usado dentro do Xiaomi Mi 11.

Quaisquer que sejam os detalhes exatos, devemos ver o quadro completo emergir esta semana, conforme a Xiaomi anuncia a plataforma ao lado do Mi 11 Ultra e do novo Mi Mix em seu evento de lançamento hoje.

Escrito por Cam Bunton.