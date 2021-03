Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xiaomi Mi Mix está ausente da linha da empresa há alguns anos. Mas parece que acabou de ficar em pausa, já que o próximo Mi Mix - com os primeiros rumores chamando-o de Mi Mix 4 Pro Max - é considerado o primeiro telefone dobrável da empresa. No entanto, uma sugestão de nome mais atualizada é Mi Mix Fold.

Então, o que você pode esperar do Xiaomi Mi Mix Fold? Aqui estão todos os rumores e informações sobre este telefone dobrável em um único recurso para seu prazer de leitura.

Evento de lançamento em 29 de março confirmado

Mi 11 Ultra também será revelado

Podemos começar com uma confirmação: a Xiaomi tem um evento de lançamento confirmado na segunda-feira, 29 de março, às 19h30, horário da China (CST) - que é 12h30 no Reino Unido (BST) e 13h30 na Europa (CEST).

Originalmente pensava-se que era apenas para o Mi 11 Ultra, mas um novo pôster - como mostrado acima - afirma claramente que o Mix [está] voltando. Então, ao que parece, o telefone dobrável será revelado nessa data também.

O nome ainda está em debate, pois muitos pensaram que o dispositivo seria chamado de Mi Mix 4. Achamos que isso é altamente improvável, já que o número quatro é azarado na China - já que sua pronúncia em mandarim é próxima da palavra para morte. É por isso que Mi Mix Fold parece um nome muito mais lógico e viável.

Rumor inicial: display externo dobrável

Vazamentos mais recentes: display interno dobrável

Painel externo: AMOLED de 6,4 polegadas Taxa de atualização de 120 Hz Resolução QHD +

Painel interior: Detalhes TBC

No início de março, uma renderização apareceu mostrando um telefone dobrável com a tela do lado de fora, muito parecido com o design do Huawei Mate X2. A excitação se seguiu, mas parecia ser uma distração - já que se espera que o Mi Mix Fold tenha uma tela interna dobrável, mais parecida com o Samsung Galaxy Fold 2 .

Vários vazamentos - principalmente em fotos tiradas em público na China - mostram aquele painel dobrável, com vinco e tudo, sendo usado. Mas não há informações sobre a escala exata deste painel, sua resolução ou muito mais.

Outros rumores sugerem que a tela externa, ao usar o telefone na forma dobrada, é um painel AMOLED de 6,4 polegadas com resolução QHD + e uma taxa de atualização de 120Hz.

Plataforma Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB / 16 GB de RAM

Bateria de 4.500 mAh, carregamento super rápido de 67,1 W

Quanto ao que está alimentando este dobrável multitela: ele é considerado o topo da pilha, com a plataforma Snapdragon 888 da Qualcomm liderando o ataque, completo com 12 GB de RAM (possivelmente 16 GB de RAM como opção, como dizem os rumores).

Isso é muito poder, mas com muitas telas não é uma grande surpresa. Para lidar com o gerenciamento dessas telas, acredita-se que o MIUI 13 da Xiaomi entrará em ação - uma geração completa à frente do software MIUI 12 atual. Achamos que é um pouco rápido e que, na verdade, uma variante MIUI 12 atenderá aos recursos especiais do telefone dobrável.

Uma especificação mais concreta é a capacidade da bateria, considerada 4.500mAh. Antecipe que é uma célula dividida, ou seja, duas baterias, porque o carregamento de 67,1 W que foi certificado em 19 de março sugere que o carregamento super rápido certamente está nos cartões.

Sistema triplo de câmeras traseiras: Principal: 50 megapixels (Sony IMX766) Grande angular: 48 MP Zoom 5x: 48 MP

Câmera selfie perfurada de 32 MP

A visão mais próxima que tivemos das câmeras foi uma imagem que vazou, mostrando claramente uma unidade traseira tripla. Pensa-se que estes incluem um principal de 50 megapixels, um grande angular de 48 MP e um zoom óptico de 5x de 48 MP.

No entanto, olhando para a caixa da câmera, achamos que o zoom periscópio de 5x é improvável - tal configuração seria fisicamente maior e complicada para caber em um design como este. Talvez seja um zoom 2x para lentes de retrato.

Caso contrário, não há muito mais informações neste estágio. Ver a Xiaomi se distanciar de seu sensor principal de 108 megapixels comumente usado também seria um pouco uma surpresa, então achamos que há mais perguntas do que respostas no departamento de câmeras.

Aqui está tudo o que aconteceu até agora.

Mix Coming Back diz o pôster promocional

Isso é um carregamento rápido ali mesmo

Fotos vazadas mostram o nome Mix

Telefone dobrável da Xiaomi espionado em público

As primeiras renderizações mostram a tela dobrável no exterior

Um executivo da Xiaomi sugere que um novo Mi Mix está em desenvolvimento, completo com câmera sob o display

Escrito por Mike Lowe.