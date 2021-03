O visual Black Shark 4 e 4 Pro oferece a vantagem de jogar em dispositivos móveis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Juntando-se à legião de telefones para jogos recentes está o Black Shark 4, vindo da marca de jogos da Xiaomi.

A redução das especificações será familiar, mas o Black Shark está oferecendo uma edição regular e uma Pro, a primeira no Qualcomm Snapdragon 870 e a última no Qualcomm Snapdragon 888 .

A versão regular também vem com uma versão de 6/128 GB para ser a mais barata do lote, caso contrário, existem versões de 8/128 GB, 12/128 GB e 12/256 GB do Black Shark 4 e 8/256 GB, 12/256 GB e 16 Versões de 512GB do Black Shark 4 Pro.

Um dos recursos de jogo que diferencia esses telefones dos outros são os botões de ombro mecânicos pop-up. Eles são projetados para oferecer a você uma vantagem nos jogos, onde alguns outros dispositivos possuem botões de toque ou toque no ombro.

Esses botões também podem ser atribuídos a outras funções do smartphone quando você não estiver jogando.

A tela é AMOLED de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 144Hz. Procurando ganhar vantagem sobre seus rivais, o Black Shark 4 tem uma taxa de amostragem de toque de 720Hz, com o objetivo de reduzir o atraso e dar a você a vitória.

Você poderá selecionar manualmente a taxa de atualização desejada, de 60, 90 ou 120 Hz, dependendo do que estiver fazendo. Nem todos os jogos suportam todas as taxas de atualização, daí a vantagem de escolher as configurações nativas.

As melhores ofertas apenas para SIM: dados 5G ilimitados por £ 16 / m no Three Por Rob Kerr · 23 Março 2021

Há uma bateria de 4500mAh, suportando carregamento com fio de 120W. Isso encherá o telefone em 16 minutos, enquanto há um sistema especial de refrigeração a líquido para garantir que você não derreta tudo. Xiaomi diz que houve um aumento de 30% no resfriamento desde a última edição do telefone.

Na parte de trás há um sistema de três câmeras, com uma câmera principal de 64 megapixels, ultra-wide de 8 megapixels e macro de 5 megapixels.

Uma gama de acessórios estará disponível, incluindo um cooler alimentado por USB C, com um display LED para mostrar a temperatura e iluminação RBG.

O Black Shark 4 será lançado na China em 26 de março, seguido por um lançamento global, quando os preços internacionais serão confirmados. O preço inicial de 2499RMB está abaixo de £ / $ / € 400, mas não sabemos quais modelos estarão disponíveis globalmente.

Escrito por Chris Hall.