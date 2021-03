Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Poco lançou dois dispositivos principais em seu evento de 22 de março de 2021: o Poco X3 Pro e o Poco F3. Não deixe o X e o F passarem despercebidos, pois são dois dispositivos diferentes - não é apenas um caso de Pro.

Na verdade, o X3 Pro é na verdade um pouco mais leve nas especificações do que o F3, apesar deste último não precisar se adornar com um apêndice Pro. Veja como os carros-chefe diferem e qual pode ser a melhor para você.

X3 Pro: Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze

F3: Branco Ártico, Preto noturno, Azul oceano profundo

Ambos: leitor de impressão digital montado na lateral

X3 Pro: 165,3 x 76,8 x 9,4 mm / 215g

F3: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm / 196g

Apenas X3 Pro: conector de 3,5 mm

Do par, o X3 Pro é o dispositivo maior - e você pode sentir isso na mão com certeza ( temos um para análise ). Isso se deve à capacidade da bateria, em geral, que é mais espaçosa no X3 Pro do que no F3.

Nenhum dos aparelhos oferece um leitor de impressão digital no display, já que os leitores posicionados nas laterais - dobrando-se como o botão liga / desliga - parecem estar se tornando cada vez mais a norma. Do par, é apenas o X3 Pro que oferece um conector de fone de ouvido de 3,5 mm - sem fio apenas para o F3.

X3 Pro: painel DotDisplay de 6,67 polegadas Resolução FHD + Atualização de 120 Hz 450 nits

F3: painel AMOLED DotDisplay de 6,67 polegadas (tipo E4)

Resolução FHD + Atualização de 120 Hz 900 nits



Dizer que ambos os aparelhos têm uma tela de 6,67 polegadas é apenas metade da história. Porque a tela do F3 tem um painel Samsung E4, o que significa que é muito mais luminescente como resultado - e é por isso que, como você pode ver nas figuras acima, ele tem o dobro do brilho do X3 Pro.

Ambos oferecem uma taxa de atualização de 120 Hz para suavidade, enquanto a resolução é Full HD + - então 2400 x 1080 pixels - para uma nitidez razoável, mesmo se não for QHD + de alto nível para nenhum dos modelos.

X3 Pro: plataforma Qualcomm Snapdragon 860, 4G / LTE apenas

F3: plataforma Qualcomm Snapdragon 870, compatível com 5G

X3 Pro: bateria de 5.160 mAh, carregamento de 33 W

F3: bateria de 4520 mAh, carregamento de 33 W

Ambos: opções de 6 GB / 8 GB de RAM

O X3 Pro é o primeiro aparelho a oferecer a plataforma Snapdragon 860 da Qualcomm. Este é quase idêntico ao 855+ de última geração - mesmo número de núcleos, mesma velocidade de clock, mesmos gráficos - mas sem um modem X50 e, portanto, é apenas 4G / LTE - não 5G.

É aí que o F3 difere: ele tem uma plataforma Qualcomm Snapdragon 870, que não é apenas mais poderosa do que o 860 em todos os aspectos - maior velocidade de clock, mais potencial gráfico - também tem o modem X55 para opções de conectividade 5G.

Como dissemos antes: o X3 Pro tem uma bateria muito maior, mas também é um aparelho muito maior. Por mais que vá durar mais do que o F3 - por conta da capacidade, escolha do processador e 5G - ainda levaríamos o F3 cada vez por causa de sua escala e peso mais sensíveis.

X3 Pro: câmeras traseiras Quad: Principal: 48 megapixels, abertura f / 1,79, tamanho do sensor de 1/2 pol. Grande angular (119 graus): 8 MP, f / 2.2 Macro: 2 MP, f / 2.4 Profundidade: 2 MP, f / 2,4

F3: Câmeras traseiras triplas: Principal: 48 megapixels, abertura f / 1,79, tamanho do sensor de 1/2 pol. Grande angular (119 graus): 8 MP, f / 2.2 Telemacro: 5 MP, f / 2.4, foco automático



Surpreendentemente, não há câmeras ultra-resolutas em nenhum dos dispositivos. Nós pensamos que a Xiaomi poderia dotar a linha Poco com uma câmera principal de 108 megapixels, como fez com o Redmi Note 10 Pro , mas a unidade principal de 48 megapixels no X3 Pro e F3 ainda é bastante resoluta. É o mesmo em ambos os dispositivos.

Os dois produtos diferem no volume das câmeras - mas é o caso de menos é mais aqui. A F3 oferece uma unidade de câmera tripla, com lente grande angular e telemacro - que vimos antes no Xiaomi Mi 11 . Não há sensor de profundidade, pois ele simplesmente não é necessário. A X3 Pro, entretanto, é na verdade menos profissional: ela tem a mesma lente grande angular, além de uma lente macro básica de baixa resolução e um sensor de profundidade desnecessário para fazer os números.

X3 Pro: a partir de € 249

F3: a partir de € 349

É um caso de comparar maçãs e laranjas ao posicionar o X3 Pro e o F3 um contra o outro. Dos dois, o F3 é o dispositivo de ponta - apesar de nenhum apêndice Pro aparecer - graças à conectividade 5G, maior poder de processamento, menor escala e design, além de tela mais brilhante e disposição de câmeras mais sensível.

Se você quer mais bateria, não ligue para o 5G e está procurando um aparelho mais acessível, então o X3 Pro é a opção mais atraente do par. Mas dado o quão bom é o preço inicial do F3, certamente será difícil não se sentir tentado.

Escrito por Mike Lowe.