Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Muito se falou em torno da chegada de um telefone dobrável Xiaomi - desde o Mobile World Congress 2019 - e agora parece claro como sempre que a série Mi Mix assumirá essas funções dobráveis graças às novas imagens que vazaram .

As imagens, que apareceram no site social chinês Weibo, mostram claramente um dispositivo dobrável com o logotipo Mix na parte traseira e a tela embutida internamente no design - muito parecido com o Samsung Galaxy Z Fold 2 .

Embora isso esteja em desacordo com relatórios anteriores de um telefone dobrável estilo Huawei Mate X com tela externa - como mostrado aqui, nessas renderizações - suspeitamos que era mais do que um protótipo Xiaomi Mi Mix, talvez até mesmo apenas renderizações por ventilador de fora da empresa .

No início de março, o dispositivo de dobramento interno também foi visto em público na China, revelando sua tela dobrável - com vinco e tudo - de modo que essas novas imagens corresponderiam a isso.

O nome, no entanto, ainda está no ar. Ouvimos boatos de que este dobrável é chamado de Mi Mix 4 Pro - mas como o número quatro não tem sorte na cultura chinesa e as imagens não revelam um número em nenhum lugar do corpo (que possamos ver), suspeitamos. terá um nome diferente, ainda não confirmado.

As especificações completas do telefone ainda não são conhecidas, mas com a Xiaomi sendo uma das poucas a lançar sua série principal - mais recentemente, o Mi 11 - há uma grande chance de que este telefone dobrável seja lançado globalmente, o que é uma perspectiva empolgante na verdade.

Escrito por Mike Lowe.