Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há muito se fala em um telefone dobrável da Xiaomi - desde o Mobile World Congress em 2019 . Mas agora um verdadeiro telefone dobrável da Xiaomi foi avistado no mundo, então poderia ser este o Mi Mix da próxima geração?

Estamos relutantes em dizer Mi Mix 4, porque esse número é azarado na China - sua pronúncia é semelhante a morte sendo o motivo - e, portanto, quase sempre é ignorado. Então, Mi Mix 5, talvez?

Não está confirmado que a Xiaomi usará a linha Mi Mix para este produto dobrável, mas como a história anterior da série foi exploratória - o Mi Mix 3 era um telefone deslizante, o Mi Mix 2 tinha uma câmera pop-up, o Mi original O Mix cortou a moldura antes de qualquer outro ousar - é apropriado que o Mi Mix de última geração assumisse o formato dobrável.

No entanto, as notícias foram um tanto conflitantes no passado. Falar de um Mi Mix 4 Pro mostrou imagens de um telefone dobrável com telas no exterior. As fotos que você vê no topo deste artigo - fonte original Digital Chat Station no site de mídia social chinês Weibo - são pensadas para ser de um modelo Mi Mix Pro Max, mostrando que a tela semelhante a um tablet é interna e desdobrada.

Melhores smartphones avaliados em 2021: os melhores telefones celulares disponíveis para compra hoje Por Chris Hall · 5 Março 2021 · Os melhores smartphones que você pode comprar atualmente, cobrindo o melhor do iPhone e Samsung, e tudo o que o Android tem a oferecer

É um pouco arranhador de cabeça. Como apontamos, no entanto, Xiaomi tem trabalhado nesses dispositivos por vários anos, então pode haver várias iterações. E dada a clara queda na dobra que é visível na tela do dispositivo espiado, isso realmente parece a melhor solução possível quando o Samsung Galaxy Z Fold 2 já está à solta?

Como também estamos esperando pelo aparecimento do Xiaomi Mi 11 Ultra , nos perguntamos se a Xiaomi está se preparando para uma grande apresentação de seu kit de próxima geração, para incluir o que será a próxima geração do Mi Mix 4 Pro Max, ou seja, o tão esperado telefone dobrável da Xiaomi.

Escrito por Mike Lowe.