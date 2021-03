Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Xiaomi lançou o carro-chefe Mi 11 no final de 2020 na China, seguido pelo mercado global em fevereiro de 2021. Agora parece preparada para lançar as próximas etapas da série - o Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra - seguindo a certificação TENAA.

Não que os nomes sejam declarados descaradamente na certificação. Por enquanto, é apenas a aparência dos números de modelo M210K1AC e M2102K1C - mas isso é adequado dado que o Mi 11 que testamos tem o número de modelo M2011K2G.

Então, o que esperar desses aparelhos de aumento? O Mi 11 Pro é pensado para ser muito parecido com o Mi 11 - no sentido de que tem um display OLED de 6,81 polegadas e processador Qualcomm Snapdragon 888 - mas com o arranjo da câmera promovido para incluir um zoom óptico.

O Mi 11 Ultra é o mais interessante do par - que abordamos separadamente em nosso recurso de rumores do Ultra - porque ele apresenta uma segunda tela traseira em sua unidade de câmera para ajudar a tirar selfies. Isso além de apresentar o novo sensor Samsung GN2 como sua câmera principal - é de 50 megapixels, mas fisicamente enorme, mas vê a empresa diminuir o número de 108 megapixels encontrado em outros lugares - ao lado de um zoom periscópio de 5x e ultra-wide de 48 megapixels .

A certificação não revela muito mais do que já se diz, embora a presença da TUV SUD sugira que haverá certificação de um padrão de qualidade - talvez na tela? Tudo será revelado em breve ...

