(Pocket-lint) - Hoje, 4 de março de 2021, a Xiaomi lançou sua série Redmi Note 10 para o mundo. De uma forma cambaleante, confusa e complicada.

É uma pena, porque estamos usando o Redmi Note 10 Pro há uma semana e, com relação aos telefones acessíveis, ele está brilhando. Como, genuinamente, provavelmente o melhor telefone em sua faixa de preço - por isso fomos tão elogiados em nossa análise .

Mal sabíamos enquanto usamos este telefone - tendo concordado com um embargo que significava que não poderíamos discutir seus detalhes até as 13:00 GMT de hoje - que ele seria lançado na Índia várias horas antes como o Redmi Note 10 Pro Max .

O que significa, sim, você adivinhou, que há uma versão de mercado da Índia do Redmi Note 10 Pro que, hum, é um pouco menos max? Aparentemente: ele substitui o evento principal da câmera de 108 megapixels por uma de 64 megapixels.

Redmi Note 10 vs 10S vs 10 Pro vs 10 Pro Max: Qual é a diferença?

Tudo bem, isso faz sentido. Exceto para o mercado global, temos uma Nota 10S da Redmi. Sim, "ten ess" (mas não o esporte). E, não, Apple iPhone, ainda não o perdoamos por fazer disso uma convenção de nomenclatura aceitável.

Mas fica mais confuso: o 10S deveria ser apenas a versão global do India 10 Pro, certo? Tipo. Apenas o 10S tem uma tela menor, obviamente, porque por que não teria?

Ainda seguindo? Bom. Nós também não.

Que é quando o Redmi Note 10 5G entra na mistura. Mas apenas para o lançamento global, então não para o mercado da Índia. E, com base no tamanho diferente desse telefone, hardware diferente - é um adotador do MediaTek Dimensity 700 para a conexão 5G - e configuração de câmera diferente, nós lutamos para ver como ele se encaixa para fazer parte da família Redmi Note 10. É apenas um dispositivo diferente, não pertence aqui.

Sem esquecer, é claro, que há um Redmi Note 10 enterrado entre essa massa de aparelhos. O que, como o modelo menor e de menor potência, faz sentido - se você puder cortar o joio de todos os outros.

Então aí está: um jantar completo para cães com nomes, horários de lançamento e regionalidade. Não ajuda os consumidores, por isso temos dificuldade em ver como realmente ajuda a Xiaomi também. Freqüentemente aludimos à empresa apresentando nomes que vendem abaixo de seus modelos - o Mi 10 Lite, por exemplo , era tudo menos leve - e esperamos que pare.

Porque, entre tudo isso, há um telefone brilhante no formato do Redmi Note 10 Pro - ah, espera aí, Redmi Note 10 Pro Max? - que os consumidores em potencial não precisem coçar a cabeça tanto no processo de compra.

Escrito por Mike Lowe.