(Pocket-lint) - Depois de vários teasers , a série Redmi Note 10 foi lançada na Índia - culminada pelo topo de linha Redmi Note 10 Pro Max.

O nome Max é uma surpresa, mas as especificações gerais do telefone, não. Encabeçado por uma tela AMOLED de 6,67 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz, processador Qualcomm Snapdragon 732G e câmera traseira quádrupla com unidade principal de 108 megapixels, é a especificação que há muito era comentada.

O que é particularmente atraente sobre a linha Redmi, no entanto, é o preço. O modelo Max começa a partir de $ 18.999 (£ 187 / € 217 / $ 260 por conversão direta no mercado no momento da escrita). Está disponível para compra a partir de 18 de março ao meio-dia.

Desça um nível para o Redmi Note 10 Pro e, bem, é quase idêntico ao Max: exceto que a câmera de 108 megapixels foi trocada por uma unidade de 64 megapixels. Este modelo custa a partir de $ 15.999 (£ 158 / € 183 / $ 220). Este está disponível para compra um dia antes, 17 de março.

Abaixo disso, há também o Redmi Note 10 básico - mas este é, na verdade, um telefone muito diferente. É menor, para começar, com uma tela AMOLED de 6,43 polegadas, enquanto o hardware mergulha para uma plataforma Qualcomm Snapdragon 678 - o que explicaria a troca da câmera traseira quádrupla por uma unidade principal de 48 megapixels. Este é o mais barato dos três modelos, por $$ 11.999 (£ 118 / € 137 / $ 165). E a correr com o tema compra do dia-a-dia, esta está disponível a partir de 16 de março.

O que é peculiar é que, enquanto escrevemos isso, ainda estamos a três horas da transmissão ao vivo de lançamento global para a mesmíssima família de telefones. Mas isso significa que até o final de hoje - 4 de março de 2021 - saberemos os verdadeiros preços do Reino Unido e da Europa para a família Redmi Note 10 também.

