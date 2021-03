Poco F3 chegando à Índia, equivalente a Xiaomi Redmi K40

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fala-se que a Poco está prestes a lançar o Poco F3 - e pode ser mais cedo do que você pensa. Porque? Porque o Redmi K40 também está prestes a ser anunciado - o que é o equivalente chinês.

Foi há mais de um ano, em janeiro de 2020, que a Poco reacendeu mais fortemente a conversa sobre seus telefones, sugerindo que um Poco F2 estava chegando . Em vez disso, acabou sendo o Poco F2 Pro - que analisamos no meio do mesmo ano.

Isso, por sua vez, pode sugerir o plano de lançamento do Poco F3. Talvez veremos apenas um Poco F3 Pro (baseado no Redmi K40 Pro), ou talvez veremos uma série de dispositivos sendo lançados.

Quanto ao que esperar. Diz-se que o Poco F3 é construído em torno da mesma plataforma Qualcomm Snapdragon 870 que supostamente está alimentando o Redmi K40 e o Oppo Find X3 . Isso o coloca no comando da linha de Poco, como seu modelo de estreia na linha.

Melhores smartphones 2021: os melhores telefones celulares disponíveis para compra hoje Por Chris Hall · 3 Março 2021

A tela é considerada um painel AMOLED de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, alinhando suas especificações com o que é esperado do Redmi Note 10 - outro similar, mas com especificações inferiores, dispositivo equivalente para marcadores globais (e também feito pela Xiaomi).

Nas câmeras da espera um trio na parte traseira: um sensor principal de 48 megapixels, um ultra-wide de 8MP e uma lente macro de 5MP.

Em termos de preço, ninguém sabe no momento. Mas o Poco F2 Pro foi lançado por $ 40.790, então esperaríamos algo semelhante para um modelo F3 Pro. Se houver um dispositivo de nível de entrada de especificações mais baixas, espere que esteja mais próximo de um ponto de preço-alvo de $$ 30.000.

Escrito por Mike Lowe.