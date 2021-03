Redmi K40 provavelmente terá lançamento global como Poco F3

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Redmi anunciou recentemente a série K40 , um dispositivo carro-chefe da marca acessível da Xiaomi. O K40 é, no entanto, limitado à China - e dissemos no momento do lançamento que provavelmente será um telefone Poco quando for lançado globalmente.

Na verdade, esse parece ser o caso, se os detalhes da certificação da FCC forem precisos.

Mukul Sharma, que tem uma forte reputação de vazamentos precisos, compartilhou os detalhes no Twitter, mostrando o novo detalhe do telefone Poco na FCC e sugerindo que o nome será Poco F3.

Como vazei antes, o Redmi K40 realmente será lançado como um dispositivo POCO no mercado global. Ele agora recebeu a certificação da FCC e será chamado de POCO F3. Será um dispositivo 5G.

Sinta-se à vontade para retuitar. #POCO # POCOF3 pic.twitter.com/ZGobilMYFj - Mukul Sharma (@stufflistings) 2 de março de 2021

A Poco se apresenta como uma marca de fãs, oferecendo dispositivos a um preço difícil de bater e focando no essencial. É uma submarca da Xiaomi, que se limita a alguns dispositivos principais e evita a tentação de ter um alcance tão amplo quanto Redmi ou a própria Xiaomi.

Exatamente qual modelo da linha Redmi K40 obteremos ainda está para ser visto. O modelo padrão é alimentado pelo Snapdragon 870 - uma plataforma sub-carro-chefe - enquanto o K40 Pro e Pro + têm o Snapdragon 888 .

Fora isso, as principais diferenças estão na câmera, com a série K40 oferecendo câmeras principais de 108, 64 ou 48 megapixels.

O que sabemos é que o novo telefone Poco será 5G, então há muito pelo que esperar. Espera-se que veremos um anúncio de Poco em algum momento de abril.

Escrito por Chris Hall.