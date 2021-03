Xiaomi Mi Mix 4 Pro poderia ser um telefone dobrável para fora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Xiaomi está preparando seu primeiro smartphone dobrável e será chamado de Xiaomi Mi Mix 4 Pro e terá uma tela que envolve a parte externa do telefone.

Isso o tornaria semelhante aos telefones dobráveis lançados até agora na série Huawei Mate X , com uma tela principal que muda para o tamanho normal do smartphone quando o telefone é fechado.

A reclamação veio do especialista em mercado de display Ross Young no Twitter:

Ouvimos que o próximo Xiaomi dobrável pode ser chamado de Mi Mix 4 Pro Max. China Star é o fornecedor do display, não SDC. A SDC fornecerá um display dobrável no final do ano, que será um pouco maior. - Ross Young (@DSCCRoss) 1º de março de 2021

Historicamente, a linha de telefones Mi Mix da Xiaomi está lá para nos mostrar o que é possível com algumas tecnologias inovadoras experimentais.

O primeiro Mi Mix foi um dos primeiros a usar uma tela com engastes super finos, com uma tela que empurrava até as bordas à esquerda e à direita do telefone, bem como empurrava para a direita na parte superior do telefone.

O Mi Mix 3 levou isso mais longe, usando um mecanismo pop-up deslizante para a matriz de câmera frontal, enquanto o Mi Mix Alpha era uma espécie de telefone conceito com uma tela que envolvia todo o corpo do telefone.

Não seria nenhuma surpresa, então, ver a Xiaomi usar o mesmo apelido Mi Mix para descrever seu primeiro telefone dobrável disponível ao público.

Sabemos que tem experiência no uso de painéis flexíveis, o Mi Mix Alpha foi um exemplo disso, embora nunca tenha realmente se tornado um produto de consumo.

Ainda estamos para ver se o mercado de smartphones dobráveis e flexíveis deve se tornar maduro o suficiente para envolver todos os fabricantes.

Dado o fato de que os telefones geralmente são caros e o software ainda não foi totalmente otimizado para os novos tamanhos e formatos de tela, pode demorar um pouco até que eles se tornem normais.

Ter uma empresa como a Xiaomi, que geralmente reduz a tecnologia de ponta a preços mais palatáveis, só ajudará nisso.

