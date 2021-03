Redmi Note 10 terá uma lente macro de 5 MP

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Estamos descobrindo cada vez mais sobre o Redmi Note 10 conforme sua data de lançamento se aproxima, e a Xiaomi não está mais sendo muito reservada sobre o telefone.

Por um lado, sabemos que ele será lançado em março, mas também estamos obtendo informações mais granulares sobre algumas de suas especificações. O mais recente boato vem de Manu Kumar Jain, VP Global da Xiaomi, no Twitter:

Ele detalha a lente macro de 5MP que o Note 10 incluirá como parte de sua matriz de quatro câmeras, e as fotos de amostra que ele incluiu realmente parecem bastante impressionantes, com boa profundidade de campo e nitidez.

No entanto, as câmeras macro são uma inclusão ligeiramente divisiva em algumas configurações de câmera. Não somos os únicos que às vezes podemos sentir que são as lentes com maior probabilidade de não serem utilizadas por usuários normais. Ainda assim, não há nenhuma desvantagem em ter um a bordo.

Enquanto isso, menos oficialmente, a imagem do cabeçalho deste artigo mostra mais um vazamento da embalagem do telefone, compartilhado no Facebook . Ele declara que o Note 10 terá um display AMOLED, carregamento rápido de 33W, um processador Snapdragon 678 e uma câmera principal de 48MP. Dado que esta seção final também menciona uma lente macro, as fotos parecem bastante genuínas.

É uma lista de especificações bastante sólida, mas teremos que esperar por um anúncio oficial para ver se é totalmente precisa. Felizmente, isso deve acontecer em apenas algumas semanas.

Escrito por Max Freeman-Mills.