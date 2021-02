Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A remessa de orçamento da Xiaomi, Redmi, está pronta para lançar sua série principal de 2021 - o Redmi Note 10 e Note 10 Pro - em um futuro não muito distante.

Após a confirmação oficial da data de lançamento, aqui está o que mais sabemos sobre os telefones - desde rumores até a confirmação oficial - tudo embrulhado em um só lugar.

Evento de lançamento de 4 de março de 2021 confirmado

No início de fevereiro, o VP Global da Xiaomi confirmou em um tweet que o Redmi Note 10 seria lançado em março - com a confirmação pelos canais da Redmi de que será 4 de março. A expectativa é que a data de venda venha logo em seguida, sendo a Índia o primeiro país com o produto.

Redmi Note 10, Note 10 Pro esperado

Nota 10 variante Pro Max possível

Cores: Azul, Preto, Bronze

Proteção IP52 confirmada

Impressão digital lateral

Como é típico da série, esperamos que um Note 10 e um Note 10 Pro anunciem em conjunto - mas também há rumores de que um Note 10 Max será anunciado junto com esse par. Este foi o caso com a série Redmi Note 9 (que também tinha um modelo 9S - mas não há menção de um 10S agora).

Uma caixa oficial de varejo vazou do Note 10 Pro , então esse modelo é um dado, com 91 Móveis sugerindo que três variantes de cores estarão disponíveis - o mesmo que o trio de dispositivos na caixa de varejo mostra.

O site oficial da Xiaomi, onde o Redmi Note 10 é apresentado antes de sua revelação completa , confirma que haverá proteção Gorilla Glass na frente, junto com proteção IP52 contra poeira e água - se isso significa para todos os modelos, no entanto, não é ainda não está claro.

Nota 10: LCD de 6,57 polegadas

Nota 10 Pro: OLED de 6,67 polegadas (120 Hz)

Nota 10 Pro Max: TBC, mas tela maior

Tela mais brilhante de um telefone Redmi até hoje

E assim ao evento principal: a tela. Que é onde, de acordo com rumores, todos os três dispositivos Note 10 serão diferentes.

A nota 10 de nível básico será baseada em LCD; diz-se que o Note 10 Pro apresenta AMOLED em um painel ligeiramente maior; enquanto se espera que o Note 10 Pro Max seja ainda maior - embora haja muito pouca evidência no caso do último.

Também se fala em taxa de atualização rápida de 120 Hz, mas se isso é para todos os modelos - LCD e OLED - ainda não está claro.

Em termos de anúncios oficiais, no entanto, o VP Global da Xiaomi confirmou em um tweet que a tela será tão brilhante quanto a do iPhone 12 Pro . Isso, como mostra o infográfico a seguir, é "[a] tela mais brilhante em uma nota Redmi. Sempre." Novamente, no entanto, duvidamos que seja o caso para todos os monitores - dada a variação do uso de LCD e AMOLED.

Confirmado: todos os modelos usam a plataforma Qualcomm Snapdragon

Rumor: plataforma Qualcomm Snapdragon 762 esperada

Bateria: 5.050mAh; carregamento rápido [rumores de 33W]

Suporte de áudio de alta resolução

Rajen Vagadia, VP e presidente da Qualcomm Índia, confirmou em um vídeo tweetado que o Redmi Note 10 utilizará a plataforma Snapdragon da Qualcomm, dizendo que os telefones "apresentarão alguns dos processadores de melhor desempenho".

Isso não vai tão longe para explicar o que esperar sob o capô - mas o boato atual é o SD762 para o modelo básico e uma seleção da série 700 de alto grau para o Pro e superior. Não espere que a série 800 seja encontrada aqui.

Em termos de longevidade, rumores sugerem que uma bateria com capacidade acima de 5.000 mAh manterá as coisas funcionando com facilidade, especialmente quando combinada com o software MIUI da Xiaomi e os processadores Qualcomm selecionados. O carregamento rápido é especificado na página oficial da Xiaomi Índia , mas nenhum dado específico foi fornecido - há rumores de que seja 33W.

Nota 10: traseira tripla (principal de 48 megapixels, grande angular de 8 MP, profundidade de 2 MP)

Nota 10 Pro: Quad traseiro (64 MP principal, 8 MP grande angular, 2 MP de profundidade, 2 MP macro)

Nota 10 Pro Max: Quad traseiro esperado, de acordo com Pro, mas com rumores de 108MP

A maior revelação das câmeras até agora é aquela foto de caixa do Note 10 Pro. Ele define claramente quatro câmeras traseiras, que são consideradas uma principal de 64 megapixels, grande angular de 8 MP e um par de sensores de 2 MP para profundidade e macro. Como o Note 9 Pro anterior tinha um sensor macro de 5 megapixels, esperamos que isso retorne para o Note 10 Pro, em vez da versão de resolução mais baixa descrita.

Esta não é necessariamente a abordagem universal para todos os modelos, no entanto, já que há rumores de que o Note 10 básico tem uma unidade traseira tripla, enquanto o Note 10 Pro Max é o mais provável de apresentar um sensor principal ultra-resoluto, possivelmente em 108 megapixels.

Aqui está um resumo de todos os vazamentos, rumores e confirmações oficiais em torno do Redmi Note 10 até agora

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 23 Fevereiro 2021

VP Global da Xiaomi confirma o mês para o lançamento

Escrito por Mike Lowe.