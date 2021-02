Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após o lançamento global do Xiaomi Mi 11 - um telefone que analisamos e pensamos que estava cheio de potencial - há muito que há rumores de uma versão Mi 11 Ultra aguardando nas asas. Agora, um vídeo do YouTube vazou o dispositivo em detalhes consideráveis, quase confirmando uma pequena segunda tela entre as câmeras traseiras.

Assim como o Mi 11, o Ultra virá equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 888 - que é o topo de linha disponível no momento - e a mesma tela WQHD + 120Hz de 6,8 polegadas. Não há diferença no tamanho geral de um telefone para o outro.

O que realmente distingue o Ultra de seu primo "padrão" é a disposição da câmera. O vídeo mostra closes da câmera traseira, que é no mínimo expansiva. Mas é claro ver por que por dois motivos: aquela pequena segunda tela; e a lente zoom do periscópio.

Primeiro, há um "120X" estampado na parte traseira. Olhe de perto e você verá que isso está dividido em um equivalente de 12-120 mm, o que podemos deduzir significa que uma lente periscópica com zoom ótico 5x possui (já que é cinco vezes o principal de 24 mm; o de 12 mm é o ultra-amplo). Isso por si só adicionará profundidade às dimensões do dispositivo.

Mas a maior conclusão, como dissemos acima, é que há uma segunda tela minúscula dentro da saliência da câmera, ao lado de todas as lentes. Afinal, não é coisa da imaginação - não estávamos convencidos de que era real quando vazou originalmente -, mas para fazer selfies possíveis usando as melhores câmeras traseiras disponíveis. Inteligente.

Dada a dimensão desse vazamento, podemos apenas antecipar que o Mi 11 Ultra provavelmente será anunciado oficialmente na MWC Xangai no final de fevereiro. Esperamos, pois com certeza queremos saber mais sobre este dispositivo de aparência maluca, mas impressionante.

Escrito por Mike Lowe.