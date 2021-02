Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo telefone para jogos do Black Shark pode ser lançado em breve. O Black Shark 4 apareceu no site de certificação chinês, TENAA.

Nas imagens, vemos um telefone com um design traseiro muito diferente dos modelos anteriores .

Em vez de ter um painel traseiro com saliências e reentrâncias triangulares e diagonais, a parte de trás das fotos de TENAA parece completamente lisa. Indo um pouco contra a tendência de ter um design de painel traseiro visualmente ocupado que vimos em tantos outros telefones para jogadores .

A caixa da câmera também é bem diferente. Em vez de ter aquele cluster triangular de três câmeras, esta unidade de câmera é uma protuberância hexagonal estendida posicionada centralmente.

Olhando de perto, podemos ver uma série de botões nas laterais. De frente, o lado esquerdo parece hospedar o controle de volume, enquanto existem dois outros botões à direita: provavelmente um botão liga / desliga e um interruptor dedicado para iniciar a interface do modo de jogo.

Também parece haver um pequeno recesso, que poderia ser para um sensor físico de impressão digital embutido na lateral. Não temos certeza por que o Black Shark adotaria essa abordagem em vez da opção usual no display. Pode ser uma questão de mudar para um display LCD, mas isso é apenas um palpite, não uma previsão.

A lista foi originalmente encontrada pela PlayfulDroid em um relatório que especula que este é o modelo Pro na linha Black Shark 4, devido ao seu número de modelo: PRS-A0. É esperado que ele se junte a KSR-A0, que poderia ser o modelo regular.

Com os dispositivos aparecendo no TENAA, é provável que a nova geração de telefones para jogos com suporte da Xiaomi seja lançada em breve. O Black Shark 3 foi lançado em março de 2020, então é a hora certa para uma nova família de celulares para jogadores aparecer da empresa.

Escrito por Cam Bunton.