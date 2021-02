Confirmado: Xiaomi Redmi Note 10 em março

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série Redmi Note 10 foi confirmada para lançamento em março de 2021, conforme revelado no Twitter por Manu Kumar Jain, VP Global da Xiaomi e MD Xiaomi India.

O Tweet confirma o dispositivo pelo nome, mas também que é uma série - portanto, esperamos que o Redmi Note 10 e o Redmi Note 10 Pro cheguem juntos, assim como nos anos anteriores.

O Tweet completo, screengrab editado mostrado acima ( link original aqui ), usa algumas frases peculiares, a principal entre as quais é "uma nova década" - apesar do fato de já ser uma nova década há mais de 13 meses. A Redmi não foi estabelecida até 2013, após o lançamento do M1 do M1 pela Xiaomi - então nenhum dos dois atingiu a cota de "década".

De qualquer forma, o Redmi Note 10 é um passo além do atual Redmi Note 9T - que analisamos recentemente - e deve ser a plataforma da Xiaomi para MIUI 12.5, esperançosamente melhorando seu jogo de software.

Pouco mais se sabe sobre o dispositivo, mas a incorporação de uma câmera no teaser no texto Nota sugere que haverá um grande foco nesse recurso.

Com base na fonte de informações, também esperamos que a Índia seja um grande mercado-alvo - então, talvez seja aqui que ele será lançado primeiro? Mais por vir como e quando soubermos disso.

Escrito por Mike Lowe.