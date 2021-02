Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A linha Xiaomi Mi Mix está em um hiato, mas parece estar voltando em 2021. A série Mi Mix, que foi pioneira na ideia de "moldura zero", não voltou ao mercado após o telefone deslizante Mi Mix 3 em 2018 .

Agora, uma postagem do Weibo de um executivo da Xiaomi sugere que um novo Mi Mix está em construção, completo com câmera selfie sob a tela - mais uma vez empurrando a ideia de moldura zero em um formato novo e melhorado.

Não que este dispositivo seja chamado de Mi Mix 4; como o número quatro é tão parecido com a palavra "morte" em chinês, é considerado azarado - e é parte do motivo pelo qual é raro ver produtos de quarta geração da China com esse homônimo numérico.

Você pode ver que a imagem do teaser acima está revelando pouco, exceto que estamos olhando para um telefone.

Também há rumores de um tablet - que também seria um novo ajuste sensato para a série Mi Mix, especialmente com a série de telefones Mi carro-chefe da empresa, mais recentemente o Mi 11 , indo tão bem por conta própria.

Talvez sejamos tratados com telefone e tablet? E com o Mobile World Congress Shanghai não muito longe - faltam menos de duas semanas, de 23 a 25 de fevereiro de 2021 - quem sabe, talvez tenhamos um teaser maior.

Escrito por Mike Lowe.