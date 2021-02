Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Xiaomi revelou um novo conceito de telefone, e este apresenta algo inédito: uma tela em cascata de quatro lados.

Isso significa que o vidro em torno dos quatro lados da tela se curva para baixo até ficar quase perpendicular à superfície principal da tela. Especificamente: ele apresenta uma curva de 88 graus.

Dado que tantos telefones estão voltando para telas planas por questões de praticidade (e o fato de engastes estreitos são possíveis agora), é uma mudança ousada e interessante do fabricante .

Como acontece com a maioria dos conceitos - como o Vivo Apex - trata-se mais de mostrar o que é possível, não necessariamente de desenvolver recursos que aprimoram a experiência do usuário. Confira no vídeo abaixo:

A Xiaomi afirma que foi capaz de fazer isso desenvolvendo um novo processo de colagem 3D para o vidro. A empresa teve que usar um processo de dobra a quente, aquecendo o vidro a 800 graus Celsius, adicionando pressão e passando por um processo de polimento em dez estágios.

Embora seja incrivelmente interessante, vale a pena notar uma coisa: não parece que a Xiaomi ainda foi capaz de resolver o problema de a tela também se curvar nos cantos do telefone.

Você notará se olhar cuidadosamente para os cantos que eles apresentam uma espécie de recorte curvo onde a tela envolve as laterais.

Além de apresentar uma tela curva de quatro lados, o conceito Xiaomi também é um telefone sem porta. Isso significa nenhum botão físico, nenhuma porta USB-C, nenhum fone de ouvido e nenhuma grade de alto-falante visível ou bandeja do SIM.

Isso significa usar a superfície do vidro do telefone como uma espécie de alto-falante - usando tecnologia piezoelétrica semelhante que vimos em outros telefones portless antes - além de câmeras de vídeo, carregamento sem fio e eSIM para conexão de celular e sensores de toque sensíveis à pressão no display para substituir os botões físicos.

É improvável que um dia vejamos esse telefone nas prateleiras das lojas, mas ele nos mostra o que é possível com a tecnologia disponível para os fabricantes. Talvez seja uma torta no céu, ou talvez este seja um vislumbre dos smartphones do futuro.

Escrito por Cam Bunton.