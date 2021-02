Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ninguém quer levar uma hora para carregar seu dispositivo - por isso o carregamento rápido se tornou um recurso tão importante nos telefones nos últimos anos, com empresas como a Xiaomi oferecendo dispositivos que carregam totalmente em 20 minutos.

As pessoas estão clamando por sistemas de carregamento de 100 W + , então a Xiaomi aparentemente voltou à prancheta, com o objetivo de quebrar seus próprios recordes. O objetivo agora é lançar um sistema de carregamento rápido de 200W, de acordo com um post do Weibo por um vazador de renome (via GizmoChina ). O novo sistema de carregamento rápido da empresa pode carregar totalmente um smartphone em apenas 10 minutos.

É importante notar que o sistema de carregamento rápido de 200 W da Xiaomi inclui carregamento com fio, sem fio e carregamento reverso combinados.

Lembre-se do Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition lançado com carregamento rápido de 185 W. Ele também foi combinado, suportando taxas de carregamento com e sem fio de 120W e 55W, respectivamente, junto com carregamento reverso de 10W.

A Xiaomi está supostamente a caminho de lançar sua tecnologia de carregamento rápido de 200W com um dispositivo carro-chefe em 2021.

Após o lançamento do Xiaomi Mi 11 no final de 2020 na China , e pouco antes do lançamento global desse aparelho , há comentários sobre uma versão Ultra do telefone carro-chefe chegando ao mercado. Não está claro se ele oferecerá carregamento rápido de 200W, mas esperamos.

Escrito por Maggie Tillman.