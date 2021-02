Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após o lançamento do Xiaomi Mi 11 no final de 2020 na China , e pouco antes do lançamento global desse aparelho , há comentários sobre uma versão Ultra do telefone carro-chefe.

A Xiaomi não revelou nenhum detalhe até o momento, mas dada a ampla gama de seus dispositivos principais - a última geração tinha o Mi 10, Mi 10 Pro , Mi 10 Ultra e Mi 10 Lite - não seria nenhuma surpresa ver aquele equivalente line-up replicado para o intervalo principal de 2021.

Então, o que esperar do Mi 11 Ultra? Os detalhes - que são obtidos da Estação de bate-papo digital do leakster via Weibo - ainda não foram encontrados. Ele tem uma taxa de atualização de 120 Hz com resolução de tela Quad HD +, processador Qualcomm Snapdragon 888 , carregamento sem fio super-rápido de 67 W e uma capacidade de bateria maior (5.000 mAh) do que o Mi 11 padrão.

Mas o que é mais provável que separe o modelo Ultra de seus outros primos emblemáticos Mi 11 é a configuração da câmera. A última geração do Mi 10 Ultra incluiu dois sensores de 48 megapixels em sua configuração traseira quádrupla - que também incluiu um grande angular de 20 MP e um tele zoom de 12 MP - como parte de seu exclusivo ponto de venda de zoom óptico de 5x. Talvez o Mi 11 Ultra aumente ainda mais a resolução ou o potencial de zoom.

Ele será revelado em 8 de fevereiro junto com a atualização de software esperada MIUI 12.5 e outros aparelhos Mi 11? Esse é o pensamento atual. Mais como o conhecemos.

Escrito por Mike Lowe.