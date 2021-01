A tecnologia Mi Air Charge da Xiaomi mostra que carregaremos dispositivos futuros sem almofadas ou plugues

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A tecnologia de carga aérea tem sido comentada há algum tempo . É onde os dispositivos podem ser carregados pelo ar, sem a necessidade de serem fisicamente conectados ou colocados em um carregador.

Agora, a Xiaomi criou um produto real que é capaz de fazer isso. Chamado Mi Air Charge, ele só será capaz de carregar 5W, mas mostra como os dispositivos provavelmente serão capazes de se recarregar no futuro. O alcance também está atualmente limitado a cerca de cinco metros, mas é claro que isso provavelmente mudará no futuro. No entanto, atualmente não há preço ou data de lançamento para a tecnologia.

O conceito faz sentido da mesma forma que tínhamos que conectar dispositivos a um cabo Ethernet para conectá-los à Internet.

A Xiaomi desenvolveu a própria tecnologia - presumivelmente, pode licenciá-la para terceiros - mas ela funciona usando uma das cinco antenas para detectar a localização do dispositivo que precisa ser carregado. Em seguida, uma "matriz de controle de fase" de 144 antenas transmite ondas milimétricas diretamente para o telefone. A tecnologia usa beamforming, o que essencialmente significa que as ondas de carga estão focadas no dispositivo - também é usado por roteadores sem fio para focar o sinal em seu dispositivo e contornar outros objetos.

Obviamente, o telefone também precisa ser equipado para receber a carga e tem uma antena especial que transmite sua posição para o sistema de carga. Existe um circuito especial que transforma o sinal da onda milimétrica em energia elétrica.

Xiaomi diz que não há razão para que ele não possa ser usado com outros dispositivos, como smartwatches, no futuro, e pode até mesmo se estender a outros produtos - como uma lâmpada de baixa potência em uma mesa que não precisaria de um cabo.

Escrito por Dan Grabham.