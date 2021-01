Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Donald Trump ainda tem seis dias no cargo, mas isso não impede seu governo de colocar mais empresas chinesas na mira. A última vítima é a Xiaomi , uma das maiores fabricantes de telefones do mundo.

O Departamento de Defesa dos EUA designou a Xiaomi como " empresa militar comunista chinesa ", o que significa que estará sujeita à ordem executiva de Trump que proíbe os EUA de investir em empresas "militares chinesas" consideradas uma ameaça à segurança. O governo Trump acrescentou na quinta-feira nove As empresas chinesas entram na lista negra, alegando que são todas empresas militares chinesas.

A Reuters observou que todas as empresas neste impulso de última hora estarão sujeitas a uma proibição de investimento dos EUA que obriga os investidores americanos a alienar suas participações nas empresas na lista negra até 11 de novembro de 2021. No entanto, o presidente eleito Joe Biden será empossado em breve, dando ele tem tempo suficiente para anular a ordem. Não está claro se isso realmente acontecerá, mas certamente é interessante observar o desenrolar dos eventos.

Também é interessante que a Xiaomi tenha entrado na lista negra, considerando que é principalmente uma empresa de tecnologia de consumo, e muito popular.

A Huawei também está na lista negra de empresas militares. Também está na lista de entidades do Departamento de Comércio, que restringe as empresas americanas de exportar sua tecnologia. Mas a Huawei não faz apenas telefones; ela fabrica equipamentos de telecomunicações e os legisladores se preocupam com o fato de fazer parte da infraestrutura de celular dos Estados Unidos. ZTE e DJI também estão na lista de entidades, que é separada da proibição de investimento.

Talvez Biden adote uma abordagem mais relaxada com essas empresas chinesas no futuro, mas só o tempo dirá.

Escrito por Maggie Tillman.