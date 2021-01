Redmi K40 será o telefone Snapdragon 888 que muitos estão esperando

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Redmi confirmou que lançará o Redmi K40, equipado com o mais recente Qualcomm Snapdragon 888 , provavelmente um dos dispositivos mais acessíveis nesse hardware carro-chefe.

Redmi é o braço acessível da Xiaomi. Volte alguns anos e a Xiaomi passou a ter um preço agressivo, oferecendo acesso a hardware a preços que você nunca obteria de marcas tradicionais estabelecidas. Enquanto a Xiaomi mudou seus preços e ofertas para o segmento mais caro do mercado, Redmi surgiu como uma alternativa acessível.

A promessa de um telefone Qualcomm Snapdragon 888 na extremidade mais acessível do espectro de preços tem muito apelo. Embora muitos desses dispositivos tenham um preço mais próximo de £ / $ 1000, esperamos que seja cerca da metade do preço.

É claro que há sacrifícios ao longo do caminho: geralmente isso ocorre na tela e nas câmeras, então, embora você possa ter o poder principal, pode não ter a melhor experiência fora disso. Se isso importa ou não, depende do gosto pessoal e da finalidade de uso do seu telefone.

A provocação da Redmi foi postada no Weibo, confirmando a plataforma Snapdragon 888 e uma bateria de 4000mAh - junto com o preço CNY2999.

Outros detalhes ainda precisam ser vistos - assim como o lançamento internacional - mas não ficaríamos surpresos em ver esse telefone lançado na Europa nos próximos meses. O lançamento na China está previsto para fevereiro de 2021 e esta será uma série de dispositivos, então há uma chance de haver uma versão Pro disponível para misturar as coisas.

Escrito por Chris Hall.