Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Black Shark - a marca de telefones conhecida por criar telefones gamer - está prestes a lançar seu modelo de quarta geração, e isso pode aumentar a aposta no mundo do carregamento rápido, enfrentando o Lenovo Legion e o mais recente telefone ROG da Asus .

O CEO da empresa acessou a popular rede social Weibo para divulgar o recurso de carregamento rápido, que poderia torná-lo o telefone de carregamento mais rápido do mercado.

No post, afirma-se que o Black Shark 4 está chegando e que terá carga de 120W que carregará totalmente sua bateria de 4.500mAh em apenas 15 minutos.

Isso seria um progresso notável e é mais rápido do que a velocidade declarada da tecnologia de carga do flash de 125 W da Oppo, anunciada no verão de 2020.

Apesar de ser mais potente, a tecnologia Oppo só afirma encher sua bateria de 4.000 mAh em 20 minutos. Portanto, certamente estamos curiosos para ver como o telefone carregará uma bateria ainda maior em menos tempo. Ou se, talvez, isso seja um erro de digitação.

Pode ser que ele use um sistema de carregamento dividido semelhante ao telefone Lenovo, que carrega de duas portas simultaneamente. Esse telefone, no entanto, usa tecnologia de 90W.

Outros detalhes sobre o telefone são escassos, mas sendo um telefone para jogadores, podemos ter certeza de que alguns recursos básicos estarão lá. Coisas como botões de ombro, luzes de LED que mudam de cor na parte traseira e um sistema de resfriamento interno altamente eficiente quase certamente estarão lá, assim como o mais recente processador topo de linha da Qualcomm.

Não há data de lançamento confirmada, mas como os teasers oficiais estão começando agora, não pode estar muito longe. Fique ligado.

Escrito por Cam Bunton.