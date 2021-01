Xiaomi Mi 11 Pro esperado em fevereiro de 2021 com zoom de 120X

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Xiaomi agiu rapidamente para ser uma das primeiras a anunciar que ofereceria um dispositivo equipado com o novo hardware Qualcomm Snapdragon 888 - e no final de 2020, divulgou detalhes sobre o Mi 11 .

Sempre ficou claro que o Mi 11 faria parte de uma nova família de dispositivos. Embora a Xiaomi tenha sido rápida em anunciar, o lançamento costuma ser escalonado globalmente - embora esteja inicialmente disponível na China, não sabemos exatamente quando chegará à Europa ou ao Reino Unido.

É provável que isso aconteça porque as pessoas estarão atentas ao aparecimento do Mi 11 Pro, a versão aprimorada que não foi incluída no anúncio de dezembro, mas com certeza estará no pipeline.

Na verdade, agora vimos um teaser pôster do vazamento do novo aparelho, mostrando o que parece ser uma gama de câmeras expandida. Parece que incluirá uma teleobjetiva periscópica com zoom de 120X, com a Xiaomi mirando na Samsung para a remoção na folha de especificações.

Freqüentemente, há alguma semelhança entre os modelos regular e Pro Mi. Não ficaríamos surpresos em ver o mesmo tamanho e tela, enquanto ambos são alimentados pelo novo Snapdragon 888 .

O que provavelmente mudará - além da adição de mais câmeras - são coisas como a velocidade de carregamento oferecida, para tornar o modelo Pro um pouco mais atraente.

De acordo com relatos, o Mi 11 Pro será lançado em fevereiro de 2021 e isso se encaixaria nos ciclos de lançamento anteriores que viram anúncios feitos primeiro na China e depois em Barcelona no Mobile World Congress .

Naturalmente, o cronograma de eventos de lançamento físico continua ligeiramente interrompido, mas 2021 pode ser um grande ano para a Xiaomi continuar a crescer no espaço deixado pela Huawei - especialmente na Europa.

Escrito por Chris Hall.