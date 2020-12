Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Xiaomi lançou seu carro-chefe Mi 11 na China. Ele roda em um chipset Snapdragon 888 com mecanismo AI da Qualcomm com um processador Hexagon 780, bem como Arm Cortex-X1 e uma GPU Adreno 660. Tudo isso emparelhado com LPDDR5 a 3200 MHz, UFS 3.1, mais a tecnologia VC LiquidCool.

Outros recursos importantes incluem uma tela AMOLED quadriculada de 6,81 polegadas com Gorilla Glass Victus da Corning, resolução WQHD + 3200 × 1440, taxa de atualização de 120 Hz e brilho máximo de 1.500 nits. O telefone também vem com uma câmera principal de 108 megapixels de 8K com um sensor de imagem grande de 1 / 1,33 pol. Com suporte OIS. Além disso, há uma grande angular de 123 graus e lentes macro telefoto de 50 mm.

Seguindo os passos da Apple , o Mi 11 não será mais equipado com um carregador embutido, embora você possa obter uma versão com um carregador de 55W GaN. O smartphone vem com uma bateria de 4.600mAh e suporta carregamento de flash com fio Mi TurboCharge 55W que pode carregar totalmente o dispositivo em 45 minutos, bem como 50W sem fio, que pode encher a bateria do telefone em 53 minutos.

Ele também pode lidar com carregamento reverso sem fio de 10W.

A Xiaomi disse que carregou o Mi 11 com alto-falantes duplos da Harman Kardon. Funções como IR blaster, GPS de dupla frequência e NFC também estão incluídas.

O Mi 11 está disponível nas seguintes cores: Midnight Grey, Horizon Blue e Frost White em vidro fosco anti-reflexo, bem como Lilac Purple e Honey Beige em couro vegan. Xiaomi disse que a versão de vidro tem 8,06 mm de espessura e pesa 196g, enquanto o dispositivo de couro tem 8,56 mm de espessura e pesa 194g.

Além das variantes de cor e material, há também três opções de armazenamento: 8 GB e 128 GB, 8 GB e 256 GB e 12 GB e 256 GB, com preços de RMB 3999, RMB 4299 e RMB 4699 m, respectivamente. O Mi 11, portanto, começa em RMB 3.999 (cerca de £ 454 / $ 611) e agora está disponível para pré-encomenda .

Ele virá executando o MIUI 12.5 mais recente.

Escrito por Maggie Tillman.