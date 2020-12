Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O novo carro-chefe da Xiaomi deve chegar mais cedo do que o normal, sendo o primeiro dispositivo do mundo com o hardware 2021 de primeira linha da Qualcomm - o Snapdragon 888 .

A empresa confirmou um evento de lançamento na China para o final de 2020, então todos os detalhes são iminentes, mas aqui está tudo o que sabemos sobre esta próxima série principal.

28 de dezembro de 2020, evento de lançamento na China

2021 esperado para o lançamento global

Enquanto muitos na Europa estarão rolando como pequenos barris cheios de tortas de carne moída, o show não para para a Xiaomi, com o evento de lançamento do Mi 11 agendado para 28 de dezembro de 2020.

Quase na hora de entrar no centro das atenções. Detalhes para nossos mercados globais @xiaomi em breve. Alerta de spoiler: vai ser incrível. pic.twitter.com/skeO8ZnjLa - Daniel D (@Daniel_in_HD) 22 de dezembro de 2020

É um evento exclusivo para a China, falado em mandarim, o que deve dar uma boa ideia de que o mercado doméstico da empresa será o primeiro porto de escala - com os mercados globais seguindo em 2021.

Mi 11 e Mi 11 Pro esperado

Tamanho da tela TBC, taxa de atualização de 120 Hz esperada

Mi 11: Câmeras traseiras triplas; Mi 11 Pro: câmeras traseiras Quad

Como é típico da série, esperamos que a Xiaomi lance um Mi 11 e um Mi 11 Pro.

Os rumores iniciais sugerem que o Mi 11 terá uma tela plana, enquanto o Mi 11 Pro será curvado em todas as extremidades até os cantos - bem como o Huawei P40 Pro . O tamanho da tela deve ser confirmado, mas uma taxa de atualização de 120 Hz é esperada, assim como o apetite por painéis de atualização rápida.

Caso contrário, o design traseiro de ambos os telefones parece ser o mesmo, mas os sistemas de câmera são pensados para ser diferentes - é isso que muitas vezes segregou um modelo Mi padrão de seu homólogo Pro nas versões anteriores.

Dizem que o Mi 11 tem um sistema de câmera traseira triplo, enquanto o Mi 11 Pro tem uma configuração de câmera quádrupla - adicionando uma lente zoom periscópio adicional (se é 5x ou 10x é para ser confirmado).

A câmera principal de ambos é pensada para ser uma unidade de 50 megapixels, diminuindo a resolução em relação ao sensor de 108MP usado na série Mi 10.

A câmera frontal não é considerada uma opção sob a tela, como o recém-lançado ZTE Axon 20 5G , já que talvez a empresa esteja esperando por mais pesquisa e desenvolvimento para torná-la uma opção mais viável.

Plataforma Qualcomm Snapdragon 888 confirmada

Carregamento rápido de 55 W

5G apenas

A Xiaomi já confirmou que o Mi 11 contará com a plataforma Qualcomm Snapdragon 888, o que significa que seu modem integrado verá todos os dispositivos Mi 11 como 5G apenas.

Esse é o carregamento de hardware mais poderoso para 2021 - com a Xiaomi muito ansiosa para estabelecer seu primeiro! posição lançando em 2020 à frente da concorrência.

Em outros lugares, tanto o Mi 11 quanto o Mi 11 Pro devem oferecer carga rápida de 55W para recarregar suas baterias em tempo duplo-rápido. Os tamanhos das baterias são de 4.780mAh e 4.970mAh, respectivamente.

Preço inicial de $ 700 com boatos

Pouco mais se sabe sobre a especificação completa. Mas há uma sugestão da GSMA Arena de que o Mi 11 será mais barato que o Mi 10, a partir de cerca de US $ 700. Suspeitamos que o Mi 11 Pro estará em torno da faixa de preço de US $ 999.

Se essas são conversões de RMB para USD que não serão válidas no lançamento no mundo real, bem, só teremos que esperar até 28 de dezembro para descobrir.

Aqui está tudo o que aconteceu antes do lançamento do Xiaomi Mi 11.

O evento oficial de lançamento foi confirmado pela Xiaomi para 28 de dezembro de 2020

Escrito por Mike Lowe.