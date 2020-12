Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xiaomi Mi 11 será lançado em 28 de dezembro de 2020 - como o primeiro telefone carro-chefe a apresentar a plataforma Snapragon 888 de primeira linha da Qualcomm com conectividade 5G integrada.

Visto que o Snapdragon 888 sempre foi escrito como um produto de 2021, a Xiaomi está ansiosa para adquirir aquele primeiro! para o lançamento do Mi 11, lançamento muito antes do ciclo de lançamento originalmente antecipado de fevereiro de 2021 (provavelmente devido ao Mobile World Congress estar fora de sincronia ).

É oficial também, conforme revelado em um post do Weibo e do Gerente Sênior de Marketing de Produto da Xiaomi via Twitter.

Quase na hora de entrar no centro das atenções. Detalhes para nossos mercados globais @xiaomi em breve. Alerta de spoiler: vai ser incrível. pic.twitter.com/skeO8ZnjLa - Daniel D (@Daniel_in_HD) 22 de dezembro de 2020

Mas o que sabemos sobre o telefone real? Existem alguns rumores, mas não muitos até agora.

A seguir ao Mi 10, espera-se que o Mi 11 chegue inicialmente em duas variantes: o Mi 11 e o Mi 11 Pro. É provável que um Mi 11 Lite chegue mais tarde, enquanto a série Mi 11T provavelmente virá seis meses depois, como é típico para os ciclos de lançamento da Xiaomi.

O Mi 11 deverá ter uma tela de borda plana, enquanto o Mi 11 Pro terá uma tela de borda curva para todos os lados. Tamanho, resolução e taxa de atualização não são conhecidos neste momento, há apenas rumores de aplicação de HDR dinâmico (alta faixa dinâmica).

O Mi 11 foi pensado para ter uma câmera traseira tripla, enquanto o Mi 11 Pro aumentou para uma câmera traseira quádrupla. O pensamento aqui é que o Pro adicionará uma lente zoom periscópio para um zoom óptico adequado com um alcance além do modelo padrão. Caso contrário, espera-se que ambos tenham uma câmera principal de 50 megapixels, grande angular de 12 MP e zoom de 48 MP.

Tudo ficará claro em 28 de dezembro - bem, se você não estiver cheio de sanduíches de peru e assistindo a filmes de Natal - após o lançamento apenas na China. O lançamento global provavelmente ocorrerá no início de 2021.

Escrito por Mike Lowe.