Xiaomi Mi 11, Realme Race estará entre os primeiros telefones Snapdragon 888

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Xiaomi estará entre os primeiros a lançar um telefone movido a Snapdragon 888 este ano com o Mi 11. A confirmação foi tuitada pela empresa GM na Indonésia, Alvin Tse, que afirmou que o Mi 11 será uma estreia mundial para o Snapdragon 888. Isso sugere que pode até ser o primeiro telefone a oferecer a plataforma mais recente.

Pouco mais se sabe sobre o Mi 11 até agora, mas o que se sabe é que a Xiaomi certamente não estará sozinha como parceira de lançamento da Qualcomm.

Notícias super empolgantes de que Xiaomi Mi 11 será o parceiro de estreia global da @qualcomm em seu principal chipset Snapdragon 888 de 2021! A Xiaomi é a primeira (pertama) quando se trata de tecnologia de ponta.

O chipset avançado tem um preço alto, compreensivelmente, devemos trazê-lo para Indo? pic.twitter.com/lPpGEwg8jP - Alvin Tse #MiFan (@atytse) 2 de dezembro de 2020

A Realme, assim como a Xiaomi, também anunciou o telefone que rodará o processador Snapdragon 888, e que atualmente está sendo referido como Race do Realme.

Até agora, é apenas um nome de código para o próximo telefone Realme, mas além de mostrar o design do telefone (na imagem no topo desta página), o Realme também compartilhou algumas das especificações internas. Isso inclui 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento e software RealmeUI 2.0 baseado no Android 11.

Outros fabricantes que farão parte do lançamento de 2021 incluem OnePlus, Oppo, LG, Black Shark, Motorola, Asus e Redmi, entre outros.

O Snapdragon 888 é o processador mais recente da Qualcomm que - entre outros recursos - inclui o modem X60 5G com suporte para redes Sub-6 Ghz e mmWave.

Embora o resto dos detalhes do processador ainda não tenham sido revelados, eles serão mostrados no encontro da web da empresa nos próximos dias, então não demorará muito para descobrirmos exatamente o que o processador é capaz do.

Escrito por Cam Bunton.