Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Poco, a empresa ramificada da Xiaomi, revelou seu telefone de grande orçamento com bateria: o Poco M3.

Com uma enorme capacidade de bateria de 6.000 mAh em seu núcleo, este dispositivo Android afirma que será muito mais demorado desde o início.

Emparelhado com uma tela LCD de 6,53 polegadas, o tamanho físico do M3 é muito parecido com muitos carros-chefe atuais - apenas seu preço pedido, de US $ 149, é consideravelmente menor.

Então, o que está comprometido com esse preço pedido? Bem, você não obtém potência de ponta aqui. Suportado pelo processador Snapdragon 662 da Qualcomm e 4 GB de RAM, é muito de nível médio - embora ainda funcione perfeitamente bem com esta configuração de processador.

Em outro lugar, o Poco M3 oferece uma câmera traseira principal de 48 megapixels em um gabinete um tanto enorme - o que parece desnecessário já que as câmeras adicionais do sistema traseiro triplo são um macro e um sensor de profundidade, nenhum dos quais você realmente usará ou precisará.

A Poco está ansiosa para mostrar seu nome com certeza - algo que também dissemos sobre o dispositivo NFC X3 da empresa - como você pode ver pelas grandes letras na parte traseira do dispositivo.

Ainda assim, por esse tipo de dinheiro, a Poco claramente tem sucesso em uma variedade de mercados. Não há muito mais para competir, a menos que você opte por um telefone Motorola de baixo custo.

Ainda não descobrimos como $ 149 se traduzirão em preços em euros e no Reino Unido. Mas vamos lhe trazer mais informações do Poco M3 - à medida que um aparelho está chegando até nós enquanto escrevemos essas mesmas palavras.

Escrito por Mike Lowe.