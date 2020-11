Xiaomi mostra novas lentes retráteis de 120 mm para smartphone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A fotografia em smartphones se estabilizou um pouco nos últimos anos, pelo menos no mainstream, com empresas como Samsung e Apple consolidando sucessos anteriores com aprimoramentos de software e pequenas mudanças em sua última rodada de telefones principais.

Só porque os grandes jogadores não estão fazendo grandes movimentos em público, no entanto, não significa que não haja muito desenvolvimento acontecendo nos bastidores, como evidenciado por um pico sorrateiro que a Xiaomi deu através de seu feed do Twitter.

O clipe curto mostra uma nova lente de câmera retrátil de 120 mm construída para um conceito de smartphone, pegando a lente ultralarga com a qual os usuários estão se acostumando e dando a ela um grande poder de ativação.

Inspirado por designs de câmeras tradicionais, apresentamos agora a lente retrátil de grande abertura equivalente a 120 mm! Otimizado com maior abertura e estabilizador atualizado, agora você pode capturar melhores retratos e imagens com pouca luz. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/VxzdlH24hI - Xiaomi (@Xiaomi) 10 de novembro de 2020

Esse design retrátil é obviamente familiar para aqueles que usam câmeras comuns, mas está ausente do design do smartphone por uma série de razões, incluindo fragilidade e impermeabilização, entre outras. Esses obstáculos ainda permanecem, o que provavelmente é o motivo pelo qual Xiaomi está exibindo essa tecnologia, em vez de mantê-la em segredo para um próximo telefone.

Ainda assim, nos dá esperança de que passos maiores possam estar a caminho em termos de fotografia móvel - as aberturas retráteis certamente se encaixam nessa categoria.

Escrito por Max Freeman-Mills.