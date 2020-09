Xiaomi Mi 10 vs Mi 10T: Qual é a diferença?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não faltam telefones Xiaomi Mi: o carro-chefe Mi 10 original é ladeado pelo Mi 10 Pro com câmera aumentada , ou há um Mi 10 Lite mais econômico com hardware de especificações mais baixas.

Agora há um novo modelo em cena * : o Xiaomi Mi 10T. Este modelo dá continuidade à abordagem mais por menos da empresa chinesa, oferecendo uma experiência emblemática com uma redução no preço. Mas o T tira muito do que tornava o telefone original excelente para se adequar ao preço pedido? Veja como eles se comparam.

* Ok, então há três modelos: Mi 10T, Mi 10 Lite e Mi 10T Pro . A última delas abordaremos onde for relevante - mas é realmente apenas no departamento de câmeras que o modelo Pro se destaca.

Mi 10: 162,5 x 74,8 x 9 mm / 208g

Mi 10T: 165,1 x 76,4 x 9,3 mm / 216g

Mi 10: Verde Coral, Cinza Crepúsculo, Ouro Pêssego

Mi 10T: Preto Cósmico, Prata Lunar

Mi 10: leitor de impressão digital sob a tela

Mi 10T: leitor de impressão digital posicionado na lateral

Há muito pouca diferença visual entre os telefones: ambos Mi 10 e Mi 10T são construídos com os painéis frontal e traseiro Gorilla Glass 5 e uma estrutura de alumínio de suporte. Você não diminui a qualidade de construção ao comprar o modelo T.

A maior diferença é que o Mi 10T move o leitor de impressão digital para o botão liga / desliga ao lado do telefone, não é um leitor de sub-display mais avançado como o encontrado no Mi 10 original.

Mi 10: Super AMOLED de 6,67 polegadas, proporção de 19,5: 9

Mi 10: taxa de atualização de 90 Hz, resolução de 1080 x 2340

Mi 10T: LCD IPS de 6,67 polegadas, proporção de 19,5: 9

Mi 10T: taxa de atualização de 144 Hz, resolução de 1080 x 2340

É aqui que você pode pensar que listamos as coisas um pouco ao contrário - porque o Mi 10T tem uma tela de taxa de atualização mais rápida do que o Mi 10 original. OT abriga uma atualização de 144 Hz, o que o coloca no mesmo nível do melhor mercado atual telefones para jogos. O Mi 10 original executa uma taxa de atualização de 90Hz.

No entanto, a tecnologia da tela não é a mesma. O Mi 10 original usa um painel OLED, o que deve significar pretos mais profundos e cores mais ricas do que o painel LCD do 10T.

Caso contrário, os dois executam a mesma escala de 6,67 polegadas, proporção de aspecto e resolução. Então você realmente não perde na compra do 10T - é uma questão de saber se o tipo de tela é mais importante para você do que a taxa de atualização.

Mi 10: configuração da câmera traseira Quad

108 MP principal (Samsung GM1), abertura f / 1.7, estabilização óptica (OIS) 13 MP ultra-wide, f / 2.4 Sensor de profundidade de 2 MP Macro 2MP, f / 2.4

Mi 10T: configuração da câmera traseira tripla

64 MP principal, abertura f / 1.9 13 MP ultra-wide, f / 2.4 Macro 5 MP, f / 2.4

Mi 10: câmera selfie 20MP, f / 2.0

Mi 10T: câmera selfie de 20 MP, f / 2.2

O Mi 10 é um pouco show-off com sua configuração de câmera quadrada traseira e atirador principal de 108 megapixels. Dito isso, o Mi 10T Pro - o modelo do qual mal falamos até aqui - também tem aquela câmera principal de 108MP, apenas em uma configuração de três câmeras (pode parecer uma configuração de cinco câmeras, mas não é). O Mi 10T padrão, por sua vez, tem a mesma configuração tripla, mas reduz a câmera principal para 64MP.

Na verdade, achamos que é seis de um, meia dúzia do outro. Essas câmeras de resolução ultra-alta em telefones são uma distração do que realmente importa - as imagens. E como cada um desses telefones usa quatro fotodiodos para criar um pixel em uma imagem, a resolução é reduzida para um quarto de qualquer maneira (no que diz respeito às câmeras principais apenas).

Quanto às outras lentes a bordo: se o Mi 10 perdesse seu sensor de profundidade, você não notaria, já que a lente macro poderia fornecer tanto close-up quanto profundidade, se necessário. Então, novamente, você não está perdendo nada ao optar pelo 10T - exceto que não há estabilização ótica de imagem.

Mi 10: capacidade da bateria de 4.780 mAh, carga rápida de 30 W

Mi 10T: capacidade de bateria de 5.000 mAh, carga rápida de 33 W

Mi 10: Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB / 12 GB de RAM

Mi 10T: Qualcomm Snapdragon 865, 6 GB / 8 GB de RAM

Mi 10: opções de armazenamento de 128 GB / 256 GB, sem expansão microSD

Mi 10T: somente 128 GB de armazenamento, sem microSD

Ambos os dispositivos: conectividade 5G

O hardware é muito semelhante para Mi 10 e Mi 10T. Como o Mi 10 Lite assume as funções de especificação inferior, o Mi 10T não sofre um corte - ele tem o mesmo processador Snapdragon 865 de especificação superior que você encontrará no Mi 10 original. A única diferença são as duas opções de especificações do 10T que têm menos RAM.

Como o Mi 10T é um pouquinho maior do que o Mi 10, também há mais espaço para atender a uma capacidade de bateria um pouco maior, o que deve ser útil para a longevidade.

Ambos os dispositivos: Android 10 OS, interface MIUI 12

O MIUI 12 da Xiaomi, quer você saiba ou não, é o novo skin que aparece no topo do sistema operacional Android 10 do Google. Há todos os serviços e loja do Google Play disponíveis aqui, sem restrições.

Mi 10: $ N / A / £ 799 / € 799

Mi 10T: $ N / A / £ TBC / € 499

E assim o preço. O Mi 10T será vendido a partir de € 499 - quase metade do preço pedido do Mi 10 original. O que você perde? Não muito: a câmera tem resolução mais baixa, não há sensor de profundidade, a tela é LCD, há menos RAM e o leitor de impressão digital move-se para o botão liga / desliga na lateral. Mas ele tem um painel de taxa de atualização mais rápido e maior capacidade de bateria. Dificilmente se compromete, dado o quão mais barato é.

A Xiaomi não vende telefones nos EUA, então não temos um preço para esse território, enquanto o preço do Reino Unido ainda é TBC no momento em que este artigo foi escrito.

Escrito por Mike Lowe.