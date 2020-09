As especificações do Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro vazaram por completo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Apenas alguns dias antes do lançamento, as especificações completas do Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro vazaram, incluindo detalhes sobre o processador, capacidade da bateria e a diferença entre os dois modelos.

Algumas dessas informações não são novas, visto que vazaram há relativamente pouco tempo, no entanto, é indiscutivelmente a primeira vez que vimos todos os números-chave para os dois modelos lado a lado.

Ambos os telefones - se o vazamento for preciso - apresentam um display LCD de 6,67 polegadas com resolução fullHD +. Os dois também têm uma proporção de 20: 9, gama de cores DCI-P3 e uma taxa de atualização de 144Hz impressionante.

Todas as informações do Mi 10T e Mi 10T Pro de que você precisa antes do evento de lançamento agendado para 30 de setembro!

Ambos os telefones possuem o mesmo processador Snapdragon 865 e bateria de 5.000 mAh, com carregamento rápido de 33W.

Qual é a diferença? Essencialmente, são apenas as câmeras que tornam o Pro um pouco mais específico do que seu irmão não-Pro.

O Pro tem uma câmera primária de 108 megapixels ao lado de uma ultra-ampla de 13 megapixels e uma lente macro de 5 megapixels. O não-Pro tem um primário de 64 megapixels, mas o mesmo ultralargo e macro.

Ambos os telefones são equipados com o mesmo armazenamento LPDDR5 RAM e UFS 3.1 rápido, mas as variantes de armazenamento são diferentes. Os dois modelos possuem modelos de 8GB / 128GB, mas o Pro também possui uma versão de 8GB / 256GB.

Outros pequenos fragmentos de informações incluem um blaster infravermelho na parte superior para controle da TV, além de um sensor de impressão digital montado na lateral e alto-falantes estéreo duplos.

Obteremos mais informações no evento de lançamento que acontece na quarta-feira, 30 de setembro.

Escrito por Cam Bunton.